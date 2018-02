En 37-årig mand er ved Retten i Lyngby tiltalt for flere forhold, hvor han blandt andet skulle have truet kunder og en ansat på Shell-tanken i Birkerød med knive og påkørt en politibetjent. Foto: Joram G. Menzer

Tiltalt: Tiden flyver når man er på stoffer

Rudersdal - 07. februar 2018 kl. 11:52 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han fylder ikke meget i landskabet, den 37-årige mand med udenlandsk baggrund, der tirsdag sad på tiltalebænken i Retten i Lyngby. Ikke desto mindre skabte han stor ballade på Shell-tanken på Kongevejen den 2. juni sidste år. Manden er tiltalt for fem forhold, som blandt andet lyder på at true kunder og en ansat på tanken med knive, at påkøre en politibetjent, at være i besiddelse af 14,34 gram hash, 0,37 gram kokain og 0,98 gram MDMA samt at indtale trusler om vold på en betjents telefonsvarer. Anklagemyndigheden ønsker at straffe manden med fængsel, bøde og ubetinget udvisning, skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Den 37-årigs hukommelse er noget svækket i forhold til, hvad der skete på tankstationen, fremgik det af hans forklaring i retten.

- Jeg kan huske, at jeg ankom på tanken, og at jeg var påvirket - meget påvirket. Jeg var stukket af fra den lukkede dagen før, og så var jeg taget hjem for at hente min bil og min hund, fordi jeg savnede min hund. Det gør jeg altid, når jeg ryger på den lukkede. På et tidspunkt om morgenen (den 2. juni, red.) - jeg ved ikke præcist hvornår, for når man er på stoffer, så flyver tiden - kørte jeg ud mod Kongevejen, hvor jeg skulle jeg have benzin på, fortalte han om, hvordan han endte på Shell-tanken.

Herefter var han ifølge sin forklaring gået ind og havde spurgt tankpasseren, om han skulle betale før, han tankede, eller omvendt. Den tiltalte kan dog ikke huske, om han fyldte benzin på.

- Lige pludselig spurgte tankpasseren, om jeg ville ryge en smøg med ham. Og så tænker jeg: »Ja, hvorfor ikke? Jeg har jo ikke bedre ting at lave«. Så jeg blev og røg en smøg og snakkede lidt med ham, og jeg troede, at han ville være min ven eller et eller andet. Da vi så kom ind på tanken i den tro, at han ville være venner, tænkte jeg, at jeg ville vise ham, hvem jeg er, og jeg er en meget fri person...når jeg ser tilbage, er der flere ting, jeg fortryder, og det er måske ikke det smarteste at lægge en streg op på disken. Det kunne han selvfølgelig ikke lide, og det er selvfølgelig heller ikke i orden...

Her måtte senioranklager ved Nordsjællands Politi Kenn Jørgensen afbryde for at få præciseret, hvad der var sket.

- Hvad var det, du gjorde, som han ikke kunne lide?

- Jeg lagde en streg op, svarede den tiltalte.

- En streg hvad?, ville senioranklageren vide.

- En streg ketamin. Det der hestebedøvelse. Det stof jeg var afhængig af på det tidspunkt, svarede den tiltalte.

- Men det kunne han ikke lide, konstaterede Kenn Jørgensen med et lille grin.

- Nej, det kunne han ikke lide, bekræftede den tiltalte.

Ifølge den tiltalte fik han skældud af tankpasseren, fordi han havde lagt ketamin på disken. Herefter blandede en anden person sig.

- Han begyndte at snakke hårdt til mig, og så snakkede jeg hårdt tilbage, og så sagde ham, der stod på tanken: »Hey hey, du skal snakke pænt, det er min fætter«. Så undrede jeg mig over, hvor hans fætter lige pludselig kom fra. Men jeg fik afværget ham, og så kom der en anden - også en andengenerationsindvandrer...eller person af anden etnisk herkomst - og han stod på den anden side af mig, og han var i hvert fald et hoved højere end mig, så jeg begyndte at føle mig lidt truet, forklarede manden.

Ifølge anklageskriftet er den 37-årige tiltalt for at have råbt, at han ville stikke de tre personer ned, hvorefter han gik om bag disken og tog to knive, som han truede med, imens han løb efter de tre personer og råbte, at han ville stikke dem ned. Ifølge den tiltalte reagerede han som han gjorde, fordi han følte sig truet.

- Så jeg tager de knive og løber lidt efter dem og fægter lidt med dem, sådan en skræmmetaktik. Det kan godt være, at jeg har sagt nogle ting, men jeg kender mig selv, og jeg kan ikke finde på at gøre nogen noget ondt, sagde den tiltalte.

Den tiltalte forklarede, at han efterfølgende følte, at »truslen var afværget«, og han gik derfor tilbage ind på tanken og drak en flaske vand, fordi han var tør i munden af at have »råbt og skreget alt muligt«.

- Så så jeg en mørk bil komme kørende, og jeg troede ikke, at det var politiet, for jeg kunne ikke rigtig se det. Jeg tænker, at politibiler som regel er hvide. Men der kom en mørk bil, og jeg troede, at det var deres venner eller forstærkninger, så jeg løb ud i min bil og ville stikke af. Jeg ser en skikkelse hoppe ud og stille sig i skydeposition, og så gik jeg først i panik, sagde den tiltalte.

- Kunne du se, om det var en betjent?, ville senioranklager Kenn Jørgensen vide.

- Det kunne jeg ikke se. Jeg tror måske, at mit syn har været lidt sløret, fordi jeg lige har taget en streg, svarede den tiltalte.

Overvågningsbilleder fra tanken viser en mørk politibil, og den betjent, der ifølge anklageskriftet blev påkørt af den tiltalte, kunne tirsdag i retten fortælle, at både hans patruljevogn, som holdt foran den tiltaltes bil, og hans kollegers, som holdt bagved, havde tændt for udrykningslygterne. Som den tiltalte husker det, forsøgte han at dreje uden om betjenten.

- Men jeg kan godt se på billederne, at jeg kører ligeud, men jeg havde ikke lagt mærke til, at han stod lige foran mig, sagde den tiltalte.

Politibetjentens forklaring gav et andet billede, og han mente blandt andet ikke, at der var nogen, der kunne være i tvivl om, at han var fra politiet.

- Vi kom i to patruljevogne med udrykningslyset tændt, så min holdning er, at han ikke kan have været i tvivl om, at det var politiet, sagde betjenten, der endte med at blive ramt på knæet, da han sprang til side for den tiltaltes bil.

To af kunderne og den ansatte havde vidnet før betjenten, og deres udlægninger svarede nogenlunde til, hvad betjenten fremlagde om den del af episoden.

Den tiltalte blev anholdt nogle timer efter episoden på tanken, hvor politiet fandt ham i et skur i en skov. Han kan ikke huske at være blevet anholdt, men blot at han vågner i detentionen fire til fem timer senere.

- Der kommer jeg i tanke om, at jeg havde haft min hund med, og den var væk, så jeg begyndte at græde, for jeg elsker min hund. Men jeg fandt ud af, at den var fundet og sat på internat, selvom en politibetjent sagde til mig, at den nok var blevet spist af en ræv, forklarede den 37-årige, der også er tiltalt for den 27. juni 2017 at have indtalt truende beskeder på en betjents telefonsvarer.

På en af beskederne omtaler den tiltalte sig blandt andet som »mørkets hersker«, og ifølge anklageskriftet har han blandt andet sagt: »Du kommer til at lære, hvem jeg er« og »Det er slut. Jeg vil gerne bede om min hund, tak. Ellers får I min vrede at føle«. Tiltalte kunne ikke huske at have indtalt beskederne, hvoraf den ene blev afspillet i retten, men han erkendte, at det lød som hans stemme.

Den tiltalte nægter sig skyldig i at have truet personerne på tanken, at have truet eller påkørt en politibetjent og at have udsat et ukendt antal bilisters liv eller førlighed for nærliggende fare, da han flygtede fra stedet, ligesom han også nægter sig skyldig i at have truet betjenten, hvis telefonsvarer han indtalte beskeder på, med vold. Han erkendte dog at have været i besiddelse af de omtalte stoffer, og at han har kørt bil, mens han var påvirket af stoffer. Næste retsmøde er fredag den 17. august, og i den mellemliggende periode skal tiltalte mentalundersøges.