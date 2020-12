Til trods for corona-krisen er det håbet fra formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thranes (S), side, at man med de 580.128 kroner, der i 2021 er afsat til kulturfremmede initiativer på næste års kommunale budget, kan skabe de bedst mulige vilkår for kultur- og foreningslivet.

Tilskud sender hjælp til coronapåvirkede foreninger

- De kulturelle foreninger spiller en vigtig rolle i at fremme et dynamisk kulturliv i kommunen, og vi ønsker at skabe de bedste vilkår for, at vi på trods af coronaens indtog fortsat kan holde kultur- og foreningslivet i gang, siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (S).