To udenlandske, tilrejsende kriminelle er ifølge Nordsjællands Politi blevet varetægtsfængslet for et rambuktyveri mod jagtforretningen Gamefair i Nærum. Foto: Bjørn Nielsen/www.bpln.dk

Tilrejsende kriminelle fængslet for rambuktyveri

To udlændinge, der af faglig koordinator ved Nordsjællands Politi Jan Dam kaldes for »tilrejsende kriminelle«, er blevet varetægtsfængslet for et rambuktyveri mod jagtforretningen Gamefair i Nærum. Rambuktyveriet skete natten til tirsdag, og politiet mener, at de to udlændinge også var involveret i et forsøg på et rambuktyveri mod selvsamme forretning den 11. januar i år.