"Jeg havde ikke drømt om at blive så gammel. Men det skyldes to ting: en god kone og en dygtig læge," siger Jørn Hjorting, der har været gift med Erna i snart 60 år og lige så længe har boet i samme hus i Gl. Holte. Foto: Sara Gangsted/Ritzau Scanpix Foto: Sara Gangsted/Ritzau Scanpix/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: Tillykke til Jørn Hjorting - Et lokalt radioikon fylder 90 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tillykke til Jørn Hjorting - Et lokalt radioikon fylder 90 år

"Jeg er en lykkens pamfilius," siger Jørn Hjorting, der formåede at gøre sin fænomenale evne til small talk og til at få lyttere og seere til at føle sig godt tilpas i hans selskab til sin levevej. Tirsdag 12. januar fylder han 90 år

Rudersdal - 12. januar 2021 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Et ikon blev født, da Jørn Carlo Hjorting en onsdag formiddag i september måned 1968 for første gang tog telefonen i Danmarks Radios nye satsning 'De Ringer, Vi Spiller.'

"Hallo, og hvem har vi så der?" lød det onsdag efter onsdag. 1,3 millioner lyttere sad hver uge parate ved radioen og håbede på, at deres endetal blev udtrukket, så de dermed kunne komme igennem til radiomanden, der med altid venlig stemme og nærvær var parat til at høre om fødsler, sygdomme, kærestesorger, hjemmesysler og arbejdsliv. Livets gang som det udspillede sig i villaerne, parcelhusene, lejlighederne og ude på gårdene i det ganske land.

"Programmet ramte plet på en eller anden mystisk måde. Det bestod at en quiz, et musikønske og en lille snak med mig. Jeg tror, at man efterhånden fandt ud af, at det var et sted, der var trygt og godt at være. Jeg satte et spejl op og vendte det gerne mod den positive side," siger Jørn Hjorting, som Rudersdal Avis fanger på en mobiltelefon dagen inden den runde dag.

Tusindvis af mennesker har været igennem og fået snak, et let eller svært spørgsmål alt efter om Frøken Klokken kunne sige et lige eller ulige klokkeslet og endelig et musikønske opfyldt.

"Det var altid spændende. Jeg vidste jo ikke, hvad folk ville sige, og derfor blev jeg aldrig træt af det. Konceptet var fuldkommen det samme gang efter gang, men hvorfor lave noget om, der fungerer?" spørger han.

Ideen var ikke hans egen. Men én han havde fra Sveriges Radio.

"I de tider var det første gang i verdenshistorien, at man brugte telefon i radioen. Der måtte meget overtalelse til, og jeg måtte henvise til, at man kunne finde ud af det i Sverige. Så gav DR mig en tur til Stockholm, og jeg kom hjem med både De Ringer, Vi Spille og Dansktoppen. Så man kan sige, de fik meget ud af at sende mig af sted," siger Jørn Hjorting.

"Jeg satte et spejl op og vendte det gerne mod den positive side"



Jørn Hjorting "Jeg satte et spejl op og vendte det gerne mod den positive side"Jørn Hjorting Altid positiv Der er mange fortællinger, der har printet sig fast i hans erindring.

"Der har været så mange personligheder igennem. Blandt andet husker jeg en dame, der var den yngste af 25 børn af den samme mor. Det var meget interessant at høre om. Børnene kendte dårligt hinanden, og det var som en fortælling fra for 100 år siden," siger Jørn Hjorting.

Fødselsdagen blev fejret ganske anderledes, end den var planlagt.

"Vi havde håbet på en fest, og i sommer kørte Erna og jeg rundt sammen med vores ene barnebarn for at finde et godt sted. Det endte med Reersø Kro. Desværre kan det jo ikke lade sig gøre, så i stedet har min datter fundet på at dele familien op, så de kommer drypvis over hele dagen," siger han.

Helbredet er i top. Og hukommelsen fejler bestemt heller ikke noget. Lyst ser han stadig på fremtiden, der blandt andet også rummer et barnebarns bryllup, når corona slipper sit tag.

"Jeg er en lykkens pamfilius og havde ikke drømt om at blive så gammel. Men det skyldes to ting: en god kone og en dygtig læge," griner han.

Fødselsdagsfesten regner han med at holde, når han til sommer fylder 90,5 år.