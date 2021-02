Sne og corona-restriktioner er ingen hindring for Jeanett Debb. Hun har lavet et online-program, så interesserede kan komme med på en virtuel skovtur og selv træne med på afstand. Foto: Privat

Tilbud i en corona-tid: Her kan du træne og komme med på virtuelle skovture

Det hele startede med en diskusprolaps. For da Jeanett Debb skulle genoptræne sin ryg, tog hun i skoven for at gøre det. Flere og flere begyndte at tage med hende i skoven, og det var sådan, skovfit.dk opstod.

Men Skovfit.dk og træningscenteret i skoven holder lige nu lukket, da Jeanett Debb mener, det er vigtigt, at vi passer på hinanden og giver nogle klare signaler om, at vi må forsøge at gå samme vej allesammen.