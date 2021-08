Jens Bruhn var både som lokalpolitiker og skolelærer for en række af Strandridergådens børn, tæt på det nu nedlagte børnehjem. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Til minde om et smukt hus, hvor børn fandt et hjem og en retning i livet

Engang lå et børnehjem i et af landets smukkeste og bedst beliggende huse. Nu kan man læse bogen om Strandridergården og tankerne bag.

Rudersdal - 12. august 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Bog Det var med vemod, at Jens Bruhn, daværende socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Socialudvalget, i 2013 var med til at beslutte, at der ikke længere skulle være børnehjem på Strandridergården i Vedbæk.

Han var nemlig tæt på huset både som politiker, men også som lærer på Nærum Skole.

"I Strandridergården så jeg en døgninstitution, som virkelig støttede og førte børn frem til at få så anstændig og god en tilværelse som muligt," fortæller Jens Bruhn en sommerformiddag i haven i Nærum.

Han fortsætter:

"Pædagogerne, og Strandridergårdens to forstandere, var dygtige, tålmodige og havde respekt for børnene. Jeg havde specielt et tæt samarbejde med Strandridergårdens første forstander, Jens Refsgaard som havde en masse nye tanker til, hvordan man kunne skabe en så stimuleret barndom som muligt for nogle af de her børn, som var dygtigt traumatiserede. Jeg havde mange af dem i skolen," siger Jens Bruhn.

I 2013 lukkede Strandridergården så, da der blæste nye pædagogiske vinde, og man politisk var begyndt at prioritere blandt andet familiepleje over opholdssteder.

Og dermed sluttede et stykke socialpædagogisk historie, som man nu kan blive meget klogere på.

Bog til jubilæum

I år 2021 er det nemlig 50 år siden, at børnehjemmet Strandridergården opstod, og i den forbindelse er netop Jens Bruhn, sammen med tidligere ledende skolepsykolog i Søllerød Kommune, Henning W. Nielsen og Strandridergårdens forstander fra 1971 til 2003, Jens Refsgaard, aktuel med bogen "Mandrup Philipsens Legat, "Mindet" og "Strandridergården."

I den fortæller de tre forfattere, der på hver sin vis kendte huset særdeles godt, historien om børnehuset på den smukke beliggenhed på Vedbæk Strandvej.

En historie, som begyndte med den i offentligheden ret ukendte forretningsmand Peter Mandrup Philipsen, som før sin død i 1937 havde testamenteret sin kapital til et legat, der skulle drive et "børnerekreationshjem."

Efter Mandrup Philipsens død tog tankerne form, og i 1950 havde legatet endelig en størrelse, så det var realistisk at etablere sådan et rekreationshjem, som man så fandt hjem til i den smukke "Strandridergården," bygget i 1896 efter tegninger af arkitekt Thorvald Bindesbøll.

I perioden 1952-1970 havde børnehjemmet "Mindet" efterfølgende adresse på Vedbæk Strandvej - og i 1971 åbnede det "Strandridergården," som i mange år skabte en varm og hjemlig ramme for mange udsatte børn, kan man læse i bogen.

"Det er både lokalhistorie og et stykke pædagogisk historie for Rudersdal. Vi beskriver en institution som gennem mange år fik stor betydning for mange mennesker og var en god institution, som gav rigtig mange børn en retning i livet," siger Jens Bruhn.

Bogen fortæller både historien om Grosser Mandrup Philipsen, bygningen, "Mindet" og ikke mindst Strandridergården."

Sidstnævnte blandt andet med udgangspunkt i tidligere forstander Jens Refsgaards erindringer foruden erindringsglimt fra tidligere ansatte og beboere.

Desværre døde Jens Refsgaard i vinter under tilblivelsen af bogen.

"Det var bare så ærgerligt, og han havde gjort sig sådan en umage. Vi skiftedes til at arbejde hos hinanden og tog som regel en frokost undervejs. Selve skabelsesprocessen var rigtig hyggelig. Og han havde heldigvis set det færdige manuskript, som blev sendt afsted til bogtrykkeren," siger Jens Bruhn.

Bogen, som er finansieret af Mandrup Philipsens Legat, hvor Jens Bruhn i øvrigt sidder i bestyrelsen, kan erhverves ved at henvende sig direkte på mail netop til Jens Bruhn: