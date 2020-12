-Undersøgelser viser, at netop den rette hjælp til at klare sig bedre i skolen kan give udsatte og anbragte børn selvtillid og tro på egne evner, der så giver afsæt til ungdomsuddannelse og det videre voksenliv, forklarer Jens Husted Kjær, præsident i Holte Rotary, der som nr. 4 fra venstre her ses sammen med bestyrelsen i Holte Rotary i Holte Havn.

Til maj fejrer vi Holte-dag

"Det er selvfølgelig en stationsby og også en "rådhus-by," men det er ikke en by, man forbinder med handelsliv og samlende aktiviteter. Det vil vi i Holte Rotary gerne gøre noget ved, og vi har besluttet, at indeværende Rotary-år skal være et år med fokus på det lokale. Det betyder så også, at vi har valgt at støtte udsatte og anbragte børn i lokalområdet frem for at vælge udenlandske projekter," siger Jens Husted Kjær, præsident i Holte Rotary i en pressemeddelelse.