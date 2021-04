Se billedserie Hensynsløse cyklister, der skaber utryghed blandt de gående på Rudersdals stier, er en udfordring, der blandt andet går på tværs af tre politiske ressort-områder. Her ses den konservative formand for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (tv), socialdemokraten Kristine Thrane, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget samt den radikale formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller. De er enige om, at der brug for en nuanceret adfærds-debat. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Til kamp mod hensynsløse cyklister

Motionscyklister skal sagtne farten, når de passerer gående på offentlige skovstier. Det mener tre udvalgsformænd, der understreger, at der skal være plads til alle.

Debatten på de sociale medier er hidsig. En række borgere er i den seneste tid blevet kørt ned, ramt af eller har følt sig voldsomt generet af cyklister, mens de stille og roligt er kommet gående i skoven. Især cykeltog af MTB-ryttere skaber utryghed, når de kommer kørende i høj fart og passerer gående på de offentlige skovstier.

Nu vil tre af Rudersdals udvalgsformænd fra tre forskellige partier se på sagen. Der skal være plads til alle, lyder det samstemmende fra Kristine Thrane (S), Court Møller (R) og Birgitte Schjerning-Povlsen (K):

- Det her er vigtigt. Vi skal have ændret nogle cyklisters adfærd. Forleden dag havde jeg selv en kedelig oplevelse. Jeg kom gående med min mand på stierne ved Oksemosen ud mod Høje Sandbjerg. Vi talte hyggeligt sammen og havde derfor ikke hørt, at der kom en cyklist bagfra. Så vi fik ikke hurtigt nok trukket til side, hvorefter vi blev overfuset af cyklisten. Det er bare ikke i orden. Det gør én i rigtig dårligt humør, men spørgsmålet er, hvad vi kan gøre ved det, siger Kristine Thrane (S), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Hun har rejst spørgsmålet i udvalget, og det bliver nu en sag, der kommer på den politiske dagsorden:

Fin dialog med klubber - Forvaltningen kan belyse forskellige løsninger, som vi så kan drøfte politisk partierne imellem. Det kan være, at vi skal lave en adfærdskampagne eller sætte nogle piktogrammer eller små skilte op på skovstierne, der viser eller opfordrer til at vise hensyn. Igen. Der skal være plads til alle. Faktisk er vi allerede i god dialog med vores lokale cykelklubber, der er opmærksomme på udfordringen, og som tager den alvorligt. Problemet er i virkeligheden nok mest de uorganiserede motionscyklister og cyklister fra andre kommuner, der kommer hertil for at nyde vores fine natur, vurderer Kristine Thrane.

Birgitte Schjerning Povlsen (K), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget og også sidder i Kultur- og Fritidsudvalget er meget enig:

- Der skal være plads til os alle sammen, og derfor giver det i min verden god mening, at eksempelvis MTB'erne (mountainbikere, red.) udfolder deres engagement og potentiale i Rude Skov eller Geelskov. De skove er meget velegnede med særlige baner til den sportsgren. Og lad så os, der er gående, i fred og ro benytte de små skove som Kirkeskoven og Trørød skov, der også er gode hundelufterskove.

Bekymring for de ældre Som formand for Social- og Sundhedsudvalget er Birgitte Schjerning Povlsen i stigende grad også mere og mere bekymret for Rudersdals ældre borgere:

- Jeg har talt med flere, der fortæller om utrygge situationer med MTB'ere, der kører med høj hastighed gennem de små skove. Hvis man måske ikke hører så godt eller som gående har vinden i ansigtet, kan det være svært at høre, når en eller flere af disse cyklister kommer blæsende med høj hastighed.

Birgitte Schjerning Povlsen peger på, at en af de alvorlige konsekvenser kan være, at nogle borgere holder op med at benytte skoven og kommunens rekreative områder på grund af utryghed.

I Rude Skov er der en decideret mountainbike-rute, der er meget benyttet, og som ikke karambolerer med skovens mange gående. Dette foto er taget fra et velarrangeret MTB-løb i skoven for en del år siden. Arkivfoto: Lars Sandager Ramlow

- Det bekymrer mig. For vi ved, at disse daglige gåture har stor betydning for især de ældres livskvalitet og fysik. Derfor er jeg glad for, at sagen nu bliver rejst, og jeg vil gerne opfordre Kultur- og Fritidsudvalget til at sende en opfordring til Skov- og Naturstyrelsen om, at gå aktivt med ind i »kampen«.

Ingen skal udskammes Court Møller (R) er formand for Miljø- og Teknikudvalget, der blandt andet har ansvaret for kommunens stisystemer. Han siger:

- Der er ingen tvivl om, at denne vinter har været anderledes end tidligere. Mange flere - både gående og cyklister - har været ude på kommunens stier i en corona-tid, hvor vi alle har haft behov for at gå flere ture og bevæge os på cykel i naturen. Nogle af cyklisterne skal være meget bedre til at tage hensyn til gående. Det er der ingen tvivl om. Men det skal understreges, at der - som jeg ser det - er tale om et mindretal af cyklister, der kører hensynsløst.

Court Møller er selv medlem af Birkerød Cykelklub, og herfra ved han, at der tales rigtig meget om, hvordan man tager hensyn til hinanden:

- Vi kan ikke skelne mellem de forskellige typer cykler. Der er mountainbikes, racercykler, gravelcykler, elcykler, bycykler og mange flere. Jeg tror, at det vigtigste er, at vi får en landsdækkende adfærdsdialog. Cyklister på skovstierne skal naturligvis udvise hensyn til de gående. Men det er også vigtigt, at der er plads til cyklisterne i naturen, understreger Court Møller.

Han oplever heldigvis selv mange gående og cyklister, der tager hensyn og også hilser hyggeligt på hinanden:

- Jeg er helt bevidst om, at der ind imellem opstår situationer, hvor en gruppe cyklister ikke tager det fornødne hensyn. Derfor har vi brug for debatten, uden at generalisere eller skabe en debat, hvor alle cyklister udskammes.