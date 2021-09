Kristine Thrane (S) og Christoffer Emil Jørgensen (EL) vil gerne have kvindelige mindesmærker i Rudersdals offentlige rum. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Tid til flere kvinder i gadebilledet

Enhedslisten og Socialdemokratiet vil åbne en diskussion om kvinders repræsentation i Rudersdals offentlige rum. De to partier håber, at Rudersdal kan være en foregangskommune.

Rudersdal - 23. september 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Præsten og modstandsmanden Henrik Gerner ved Birkerød Kirke og skoleleder Johan Mantzius ved Mantziusgården. Komponisten I.P.E. Hartmann ved Nærum Gadekær og frihedskæmperen Axel Jernith ved Vejlesøpark.

Rundt om i Rudersdal Kommune støder man på en række buster, statuer og mindesmærker over vigtige historiske skikkelser, som er blevet foreviget for eftertiden.

De er alle mænd.

Og det er ikke en lokal tilfældighed. Faktisk er det ene køn voldsomt underrepræsenteret på monumenter og mindesmærker i det offentlige rum i hele landet.

"Der er cirka 3.500 mindesmærker i Danmark. Omkring 700 af dem er navngivne, og 12-14 af dem er kvinder. Det giver helt overordnet en skævvridning, når særligt unge mennesker, uanset om det er drenge og piger, bliver inspireret af det, man læser og ser," siger Enhedslistens spidskandidat, Christoffer Emil Jørgensen, som nu ønsker at åbne en diskussion om kvinders repræsentation i det offentlige rum i Rudersdal.

Kvindelige rollemodeller Han har allieret sig med Kultur- og Fritidsudvalgets formand, Kristine Thrane (S), som også meget gerne ser en fremtid, hvor betydningsfulde kvinder fra historien får en langt større plads i Rudersdals offentlige rum.

"Hovedformålet er at få mere fokus på kvinder, også i bybilledet og i det hele taget, så der er nogle rollemodeller for piger og kvinder. Vi kan se, at der er flere kvinder gennem historien, som lidt er blevet glemt. Måske netop fordi de er kvinder. Men de har faktisk været der," siger hun.

De to politikere ser altså begge meget gerne, at Rudersdals borgere i fremtiden vil møde markante kvinder fra den lokale historie på deres vej rundt i kommunen.

Foregangskommune Præcis hvordan vil de ikke lægge sig fast på, da spørgsmålet både skal behandles politisk og fagligt, men Rudersdal Kommune har en stor mulighed for at gå forrest i at rette op på denne skævvridning af historien.

"Man kan faktisk gøre en ret stor forskel, hvis man tager et lokalt ansvar her i Rudersdal. Vi kan vælge at være en moderne kommune og skubbe til en udvikling, der allerede er fokus på i denne tid blandt andet i forhold til ligestilling mellem kønnene, så der synes jeg, at det kunne være virkelig fedt, hvis vi kunne gå forrest og tage en diskussion, som jeg ikke har indtrykket af, findes ret mange andre steder," siger Christoffer Emil Jørgensen.

Osteproducenten og fodboldstjernen Der er rigeligt med kvinder, som man i Rudersdal kunne vælge at forevige for eftertiden.

Christoffer Emil Jørgensen nævner for eksempel osteproducenten Hanne Nielsen, som opfandt den landskendte havarthiost eller måske fra en meget nyere historie, fodboldspilleren Line Røddik Hansen, som fik sin fodboldopdragelse i Skjold Birkerød og netop har sluttet en storartet fodboldkarriere med 132 landskampe og et ophold i den spanske fodboldstorklub FC Barcelona, som mulige emner for fremtidige mindesmærker. Sidstnævnte kunne inspirere både piger og drenge ved Birkerød Idrætscenter for eksempel.

Kristine Thrane nævner samtidig geofysikeren Inge Lehmann, som gjorde den epokegørende opdagelse, at Jorden har en fast kerne i sit sommerhus ved Søllerød Sø.

Men det er kun deres indledende ideer. Vigtigst er det, at få sat fokus på området, siger de to.

"Man kunne gøre flere forskellige ting, og det er jo noget, som jeg gerne vil tage med til mit udvalg. Nu sidder vi her og har nogle ideer, men det skal selvfølgelig behandles politisk. Jeg vil foreslå udvalget det, og så er det jo en proces, der gerne skulle gå i gang. Og selvfølgelig kan man gøre det på mange forskellige måder. Man kunne for eksempel lave udstillinger på Mothsgården om kvindeliv gennem tiden. Og man kunne også lave nogle helt konkrete statuer og mindesmærker," siger Kristine Thrane.

Der er ikke tradition for at sætte nye mindesmærker op i Rudersdal. Men det håber de, at man vil vælge at prioritere.

Og de har også et forslag til, hvor man kunne finde penge til det.

"Vi har jo en kunstpulje, og hvis der er opbakning til det, kunne man jo godt bruge nogle af de penge på for eksempel at opføre nye mindesmærker. Men det skal selvfølgelig diskuteres i udvalget og Kommunalbestyrelsen. Men det ville jo være oplagt," siger Kristine Thrane.