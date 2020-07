Send til din ven. X Artiklen: Thomas kørte efter is og fandt en pung propfyldt med kontanter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thomas kørte efter is og fandt en pung propfyldt med kontanter

Rudersdal - 27. juli 2020 kl. 00:18 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Denne artikel blev første gang udgivet i maj i år og er en af sn.dk's mest læste i det første halvår af 2020. Her kan du læse den igen. Det var noget af et fund, Thomas Lesly Rasmussen fra Nærum gjorde sig i sidste uge, da han var kørt til Vedbæk for at købe is med sin fireårige datter, Linnea.

Her fandt han nemlig en Gucci-pung liggende på vejbanen ved Vedbæk Station. Og i pungen fandt han et kontantbeløb af en størrelse, der fik ham til at spærre øjnene op.

- Jeg havde via Skype haft møde i Kultur- og Fritidsudvalget, som sluttede klokken 15, og så havde jeg lige en time inden det næste møde i Bycenterudvalget klokken 16, så jeg kørte op og hentede Linnea, fortæller Thomas Lesly Rasmussen, der sidder i Rudersdal Kommunalbestyrelse for Socialdemokratiet og er medlem af Byplanudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Bycenterudvalget.

- Det var varmt udenfor, så jeg siger: » Skal vi lige nå ned og købe is?«. Og det siger børn jo ikke nej til, forklarer Thomas Lesly Rasmussen.

Der var for mange mennesker i REMA1000 i Nærum, så Thomas Lesly Rasmussen besluttede sig for at køre i Aldi ved Vedbæk Station. Og da han forlod parkeringspladsen så han ud af øjenkrogen, at det lå noget på vejbanen.

- »Det er sgu en pung«, tænker jeg. Så jeg holder ind til siden og får lige stoppet bussen på den anden side af vejen, som er på vej til at køre ud fra busstoppestedet, så jeg kan samle pungen op, siger Thomas Lesly Rasmussen.

Thomas Lesly Rasmussen kigger ikke øjeblikkeligt i pungen, fordi han skal nå hjem til det næste udvalgsmøde.

- 10 minutter inde i mødet kigger jeg i pungen for at finde noget identifikation, og så opdager jeg, at der er monster mange penge i pungen. Min første tanke er, at jeg håber, at der ligger noget identifikation i pungen, så jeg kan finde ejeren, siger Thomas Lesly Rasmussen, der når at overveje, om han har fået fingrene i en pung med narkopenge.

Men da han finder et kørekort tilhørende Pia Bargholz fra Vedbæk, skriver han en besked til hende på Messenger, hvor han spørger efter hendes telefonnummer.

- Hun skriver ret hurtigt tilbage med emojier, der viser bedende hænder og spørger, om jeg har fundet hendes pung, siger Thomas Lesly Rasmussen.

Thomas Lesly Rasmussen ringer efterfølgende Pia Bargholz op, og de aftaler at mødes, så hun kan få sin pung tilbage.

- Efter at Pia havde mistet sin pung, havde hun ringet til flere veninder, som alle havde sagt til hende: »Det kan godt være, at du får pungen og dine kort tilbage, men drop pengene. Dem er der en, der har taget, for der er så mange penge, at dem er der ingen, der afleverer igen«, lyder det fra Thomas Lesly Rasmussen.

Men det var der altså. - Da vi taler sammen i telefonen siger hun: »Du er bare den mest fantastiske person. Jeg tror ikke, at der findes nogen som dig i hele verden«, siger Thomas Lesly Rasmussen, der ikke var et sekund i tvivl om, at han skulle aflevere pungen tilbage.

- Jeg kan ikke svare på, hvorfor jeg ikke var det, men jeg talte med en på mit arbejde om episoden, og han sagde noget meget rammende, og det er, at det jo først er, når man står i sådan en episode, at man finder ud af, hvordan man er som menneske, siger Thomas Lesly Rasmussen, der fortsætter:

- Det ryster mig faktisk lidt, at Pia fortæller mig, at hun har talt med alle sine veninder, som enstemmigt siger, at de er sikre på, at hun aldrig vil få pengene at se igen. Det viser jo desværre lidt om vores kultur, siger Thomas Lesly Rasmussen, der dog håber, at andre mennesker i en lignende situation ville reagere, som han gjorde i onsdags.