Thomas' datter plantede inspiration den grønne garage

Hos Green Garage i Birkerød går CO2-regnskabet kun en vej — nedad. Det var direktørens datter, der fik ham på idéen, og siden da har den grønne bilforhandler har i høj grad mærket den rivende udvikling på markedet for elbiler.

09. august 2021

Da Thomas Ølshøj solgte sin Opel-forhandler for et par år siden, var hans planer indledningsvis at etablere et nyt traditionelt leasingselskab. Men hans miljøbevidste datter fik ham på andre tanker. Hun mente, at han snarere skule kaste sig over en forretning med grønne biler. Det inspirerede ham til at starte Green Garage, der sælger el- og hybridbiler i Birkerød.

- Det var min datters indflydelse, der gjorde, at vi endte med at lave et udelukkende grønt bilfirma. Hun går meget op i miljø, som den generation gør. I dag er jeg virkelig glad til, at jeg lyttede til hende, siger Thomas Ølshøj, stifter og direktør i Green Garage.

Forandringer på få år Da Thomas Ølhøj startede biksen for to år siden, lå idéen om en forretning med fokus på elbiler ikke helt til højrebenet. Markedet var et betydeligt andet end i dag. Og direktøren var nervøs for, om der var solid nok forretning i de grønne biler.

I dag er den smule tvivl blevet gjort til skamme. Det går nemlig forbløffende hurtigt med den grønne omstilling på de danske veje. Stadig flere af de nyregistrerede biler er enten plug-in hybrid eller elbiler. Hvilket er udvikling de også mærker hos Green Garage, hvor salget af rene elbiler er steget markant.

- Vi var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Hvis jeg havde startet forretning for fem år siden, tror jeg godt have risikeret at være løbet træt i det, Thomas Ølshøj.

CO2-regnskabet daler Det stigende antal kunder, der forlader forhandleren med en ren elbil fremfor en hybrid, har medført, at Green Garage efter første halvdel af 2021 kan præsentere det med afstand bedste CO2-regnskab siden de slog dørene op.

CO2-opgørelserne for 2020 viste en gennemsnitlig udledning på de solgte biler på henholdsvis 28,5 gram per kilometer i første halvår og 23,9 gram per kilometer i andet. Den udvikling er kun eskaleret yderligere i 2021, hvor CO2-regnskabet har taget et markant dyk:

- Som forhandler af udelukkende grønne biler er vores CO2-regnskab noget, vi sætter højt. Vi har endnu en gang gjort regnskabet op, og vores samlede gennemsnitlige CO2-udledning er nede på 6 gram CO2 per kilometer. Et resultat der skal ses i lyset af at vores salg af rene elbiler er steget - noget vi er meget stolte af, fortæller Frederik Bøttcher, salgskonsulent hos Green Garage.

El-biler er blevet mere attraktive Den altoverskyggende årsag til at Green Garage har formået at barbere næsten 18 gram CO2 per kilometer af gennemsnitsudledningen på de solgte biler er, at de rene elbiler for alvor begynder at tage terræn.

Det er nemlig blevet mere attraktivt at vælge en elbil i dag end for bare få år siden. En udvikling som de i den grønne garage forventer kun vil tiltage i styrke med tiden.

- Forbrugerne har i højere grad fået øjnene op for de grønne biler og særligt de rene elbiler. Det hænger først og fremmest sammen med den teknologiske udvikling, som har gjort det mere attraktivt for den almene forbruger at vælge en elbil. Desuden er der det sidste år kommet et større udbud af elbiler, som også er medvirkende til, at flere vælger denne løsning, siger Frederik Bøttcher, salgskonsulent hos Green Garage.

Færre bekymringer Thomas Ølhøj mener, at den største forhindring nu ikke længere er teknologien i elbiler, som han selv har set udvikle sig hastigt på få år. Det er den lademæssige infrastruktur, der typisk vil afholde nogle fra at vælge en elbil.

- Det er oftest det, som ender med at være en stopklods for folk. Hvis man eksempelvis bor i lejlighed uden en ladestander i nærheden og arbejder et pænt stykke væk, hvor der heller ikke kan lades, siger han.

Neutral rådgivning

Green Garage er en mærkeneutral forhandler, hvilket vil sige, at de ikke har en franchiseaftale kørende med enkelte producenter. Thomas Ølshøj mener, at det netop det, holder dem skarpe på altid at kunne tilbyde kunderne den mest ærlige rådgivning i forhold til behovet.

- Vi er ikke bundet af nogle måltal for de enkelte bilmærker og kan derfor rådgive kunderne mere frit, siger han.

Optaget af alt på el I biksen interesserer de sig for al mobilitet, der kører strøm. Derfor har de udvidet sortimentet til elmotorcykler og scootere, selvom det er lang vej til, at det bliver mainstream.

- Elmotorcykler er meget nyt, der er om muligt endnu flere følelser investeret i, hvorvidt man skal have elektrisk motorcykel, end når vi snakker biler. Mange af de folk, der kører på motorcykel synes jo, at det helst skal skabe lidt larm i gaden, siger Thomas Ølshøj.