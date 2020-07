Testede cykler men kom ikke tilbage

Der er formentlig tale om den samme gerningsmand, som mandag klokken 11.15 besøgte Da Vinci Cykler på Kongevejen i Holte og klokken 12.40 Trek Bicycle Store på Strandvejen i Hellerup. I forretningerne bad han om at prøvekøre henholdsvis en mountainbike af mærket Specialized Epec Conp og en cykel af mærket Trek Top Fuel. I den ene butik afleverede manden et udenlandsk kørekort og i den anden lagde han et udenlandsk id-kort, inden han tog cyklerne ud på prøvetur. Men da han nogle timer senere ikke var vendt tilbage, blev han fra begge butikker meldt til politiet for tyveri.