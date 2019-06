Se billedserie Tennisspillerne rydder brandtomten, hvor det tidligere og nu nedbrændte klubhus stod. Det gør regningen mindre - og måske også nemmere at få fondsmidler, der skal finansiere et nyt klubhus, fortæller formanden for tennisklubben. Foto: Presse

Tennisspillere gået i arbejdstøjet for nyt klubhus

Rudersdal - 27. juni 2019

Det er ikke kun tennisporten, Rudersdal Tennisklubs medlemmer er fælles om for tiden. Klubbens medlemmer har skiftet tennistøjet ud med arbejdstøjet og er godt i gang med at rydde den grund, hvor det tidligere klubhus stod, før det i marts 2019 brændte helt ned. Det fortæller formanden for Rudersdal Tennisklub Henrik Guldager til Frederiksborg Amts Avis.

- Især i løbet af de sidste 14 dage har vi været i gang med det fysiske arbejde. Vi har ryddet fliserne og fundamentet, så brandtomten er klar til, at et nyt klubhus kan bygges, fortæller Henrik Guldager. Forhåbningen er, at der snart kan opføres et nyt klubhus ved tennisbanerne.

Planerne for det nye klubhus er lagt, og også her har et af klubbens medlemmer spillet en afgørende rolle. Det nye klubhus er nemlig tegnet vederlagsfrit af et medlem, der er arkitekt.

- Det nye klubhus bliver en lukket bygning med store vinduespartier, der vender ud mod tennisbanerne, så man kan følge med i spillet indefra huset, siger Henrik Guldager.

Det nye, lukkede klubhus kommer til at koste det dobbelte, og klubben mangler at skaffe omkring 900.000 kroner, før projektet kan blive en realitet, fortæller Henrik Guldager

- Vi søger støtte hos forskellige fonde. Chancerne for at få støtte herfra er større, hvis de kan se, at vi selv gør en indsats. Vi sparer samtidig penge ved selv at rydde grunden og gøre klar, men vi kan ikke selv bygge huset, påpeger Henrik Guldager.

Henrik Guldager håber, at fondsansøgningerne snart giver afkast. Drømmescenariet er, at der står et nyt klubhus klar, når vintersæsonen skydes i gang.

- Jeg håber, at byggeriet kan gå i gang i september, så vi har et nyt klubhus til vinterens standerhejsning i oktober. Men skal man se realistisk på det, tror jeg først, vi har et nyt klubhus i det nye år, siger formanden. Frem til oktober benytter Rudersdal Tennisklub en skurvogn som klubhus.

Det tidligere klubhus blev ofte benyttet af unge, der sad under halvtaget og røg. Det vil Rudersdal Tennisklub gerne undgå med det nye klubhus, der kun bliver åbent for medlemmer.

Samtidig skal det lokke nye - og måske især yngre - medlemmer til. Det er nemlig ikke alle i den målgruppe, der har lyst til at opholde sig under et halvtag, når kalenderen siger november og vejret er koldt, påpeger Henrik Guldager.

