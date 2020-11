En mandlig tennistræner blev dømt for overgreb mod en 15-årig pige i Norge, hvilket han fik en fængselsdom for. Under sin prøveløsladelse rejste han til Danmark og fik job i Holte Tennisklub, hvorfra manden nu er fyret.

Tennisklub har fyret træner dømt for overgreb af mindreårig

Rudersdal - 30. november 2020 kl. 18:26 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

En sydamerikansk mand, der var dømt for et overgreb på en mindreårig pige i Norge, blev sidenhen ansat som træner i Holte Tennisklub. Det skriver Politiken, som også kan oplyse, at manden efterfølgende er blevet fyret i Holte Tennisklub, hvor han blandt andet trænede børn.

Træneren blev ansat i maj sidste år og nåede at arbejde i klubben i cirka halvandet, inden han blev fyret i forbindelse med, at Politiken fremlagde oplysningerne om mandens fortid for klubbens formand, Klaus Arfelt. Havde klubben kendt til mandens norske dom, var han »aldrig kommet i betragtning til et job«, udtaler Klaus Arfelt til Politiken.

I Norge var manden blevet dømt for overgreb på en 15-årig pige, som han trænede i en tennisklub. Han blev idømt otte måneders fængsel og var prøveløsladt, da han tiltrådte stillingen i Holte Tennisklub.

- Den slags sager er absolut no-go, når vi ansætter. Det gælder om at være på den sikre side, for vi kan ikke spile hasard med børnenes tryghed og sikkerhed, siger Klaus Arfelt til Politiken.

Avisen skriver, at tennisklubben har indhentet den obligatoriske børneattest på træneren, men fordi overgrebet og dommen er fra Norge, var der intet at se på attesten.

- Løbende at indhente børneattester er en fast ledelsesmæssig rutine, men de har den begrænsning, at de kun dækker, hvad der er sket i Danmark. Der mangler et redskab til foreninger, så vi har en reel mulighed for at tjekke internationale træneres baggrund, siger Klaus Arfelt til Politiken.

Holte Tennisklub har efter Politikens henvendelse anskaffet sig en kopi af den norske dom og altså også efterfølgende fyret træneren.

- Vi har vurderet, at vi med den viden ikke kan have ham ansat i klubben, siger Klaus Arfelt til Politiken.

Træneren var ifølge Politiken 26 år gammel, da han forgreb sig på den 15-årige norske pige, og det skete i 2014. Ifølge Klaus Arfelt har man ikke haft negative oplevelser med træneren i Holte Tennisklub.

- Vi har ikke noget at udsætte på pågældende person, der har været meget engageret og vellidt, siger Klaus Arfelt til Politiken.

Han tilføjer: - Vi kan konstatere, at det er en ulykkelig sag. Vi noterer os, at retten ikke vurderer, at der er risiko for gentagelse, og dommen giver indtryk af en stakkels fyr, der har gjort noget åndssvagt, som han ikke var klar over var forkert. Så det er ikke med ond vilje.JGM