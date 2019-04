Se billedserie Dette er, hvad der er tilbage af Rudersdal Tennisklubs klubhus på Gl. Holtetoften i Holte efter branden tirsdag aften. Foto: Allan Nørregaard

Tennis-klubhus brændt helt ned

Rudersdal - 03. april 2019 kl. 15:38 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det gør ondt inden i. Selvfølgelig gør det det. Flere medlemmer har lagt mange timers arbejde i klubhuset, hvor vi har haft mange hyggelige stunder. Men det nytter ikke at græde. Vi må se fremad og få det bedste ud af det. Vi skal have et nyt klubhus, og her skal vi sikre os bedst muligt, at det ikke kan ske igen.

Sådan siger formanden for Rudersdal Tennisklub, Henrik Guldager, til Frederiksborg Amts Avis efter at klubbens åbne klubhus tirsdag aften brændte ned til grunden.

Det var naboer til klubben, der anmeldte branden lige omkring klokken 20.00.

- Vi har et vidne, der lugtede røg, og som gik i retning af, hvor røgen kom fra. Ved tennisklubben kunne vidnet se, at der var ild i en skraldespand, mens høje flammer rejste sig fra klubhusets tag og fra østsiden af klubhuset, fortæller presse- og kommunikationskonsulent i Nordsjællands Politi, Henriette Døssing.

Indsatsleder i Nordsjællands Brandvæsen, Martin Howardsen, supplerer:

- Vi var ude ved branden kort efter alarmeringen. Da vi kom frem så vi et overtændt hus, og vi blev mødt af beboere i området, der gjorde os opmærksomme på, at der var flere stråtækte huse i nærheden, som vi skulle være opmærksomme på, så gnister fra branden ikke gjorde ondt værre. Derfor var vores første opgave at hindre, at ilden bredte sig.

Rudersdal Tennisklub blev etableret i 2007, hvor klubben ændrede navn fra Gl. Holte Tennisklub, der blev grundlagt i 1988. Klubben har 150 medlemmer og råder over seks udendørs kunstgræsbaner, hvor medlemmerne spiller hele året rundt:

- Vores klubhus var på cirka 100 kvadratmeter og bygget af træ med et rødt tegltag. Det var åbent, så man frit kunne gå ind og ud. Kun toiletter og køkken var aflåst, fortæller Henrik Guldager, der fortsætter:

- Vi kender endnu ikke årsagen til branden, men vi ved, at klubhuset ofte har været benyttet af unge, der bestemt ikke spiller tennis. I stedet sidder de og ryger, og ofte har vi også fundet tomme lattergas-patroner.

En nabo i området, der ikke ønsker sit navn i avisen, fortæller, at p-pladsen foran klubben også flere gange har været samlingssted for unge, der ikke ser ud til at have lokal tilknytning. Naboen fortæller videre, at rygtet siger, at flere ting bliver handlet på p-pladsen.

Det vil Henrik Guldager ikke forholde sig til:

- Det vil jeg ikke kommentere på. Vi skal i stedet fokusere på, at vi fremadrettet skal have bygget et lukket klubhus, som kun medlemmerne har adgang til. Derved undgår vi, at unge kan finde det interessant at sidde i ly og lidt gemt væk inde under halvtaget. Sådan må det desværre være, siger formanden.

På søndag har Rudersdal Tennisklub åbent hus fra klokken 11.00. Det ændrer branden ikke på:

- Jeg håber, at rigtig mange dukker op. Så kan vi samles, trøste hinanden og spille lidt glad tennis. Folk må dog selv tage kaffe med, for køkkenet er jo brændt. Så selvom det gør ondt, så stopper det her os ikke. Vores fine baner har heldigvis ikke taget skade, så vi ser positivt fremad, understreger formanden.

Vidner har til Nordsjællands Politi fortalt, at tre drenge er blevet set i området i forbindelse med branden. Politiet vil derfor gerne i kontakt med de tre drenge og med borgere i området, der måske kan have set eller hørt noget, der kan have interesse for politiet, der kan kontaktes på telefon: 1-1-4.