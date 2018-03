Administrerende direktør i Poul Sejr Nielsen A/S Michael Madsen (t.v.) og nuværende direktør i Fredensborg Teknik A/S Mogens Muff med håndslag. Førstnævnte har netop opkøbt sidstnævnte, hvilket ifølge Michael Madsen blandt andet sker for at styrke Poul Sejr Nielsen A/S? forretning. Pressefoto

Teknik-entreprenør opruster med opkøb

Rudersdal - 21. marts 2018

Den positive udvikling i den danske byggebranche smitter også af på teknik- og installationsbranchen, og derfor opruster Nordsjællands største teknik-entreprenør Poul Sejr Nielsen A/S, der har hovedsæde i Birkerød, nu også forretningen, der skal styrke virksomheden i markedet og underbygge planerne om øget vækst.

Det sker med overtagelsen af alle aktiviteter i Fredensborg Teknik A/S, der siden 1978 har serviceret sjællandske kunder med vvs, blikkenslagerarbejde samt teknisk isolering, oplyser Poul Sejr Nielsen A/S i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget glad for, at vi nu kan byde alle medarbejdere fra Fredensborg Teknik A/S velkommen i vores familie. Vi er hele tiden på udkig efter, hvordan vi kan styrke vores forretning til gavn for kunderne. Med overtagelsen kan vi sætte yderligere skub i målsætningen om at være en af de toneangivende teknikentreprenører i Nordsjælland og Storkøbenhavn, siger Michael Madsen, der er administrerende direktør i Poul Sejr Nielsen A/S.

Han fortsætter: - Vi oplever en stadig stigende efterspørgsel fra både privat- og erhvervskunder fra hele Nordsjælland og en generel stærk udvikling i markedet. Med overtagelsen af Fredensborg Teknik får vi endnu flere dygtige medarbejdere med stor fagviden og kompetencer, hvilket styrker vores udbud og service over for kunder og samarbejdspartnere.

Poul Sejr Nielsen A/S, der sidste år fejrede sit 60 års jubilæum, tæller i dag omkring 125 medarbejdere, der udfører serviceydelser og totalløsninger inden for el, vvs, ventilation samt tag- og facadearbejde til private, boligforeninger og erhverv på hele Sjælland, og virksomheden har en årlig omsætning på over 180 millioner kroner.

Med opkøbet af Fredensborg Teknik A/S sætter Poul Sejr Nielsen yderligere skub på ambitionen om at serviceforretningen med drift og vedligeholdelse skal udgøre en større andel af forretningen målrettet til privat- og erhvervskunder.

- Vi har klar ambition om at styrke det forretningsområde, som vi kalder service. Med opkøbet øger vi markant antallet af servicevogne på vejene. Med 60 servicevogne vil vi fremover altid have kørende servicevogne, der er specialiseret til netop dette kundesegment, og den øget fleksibilitet gør, at der hurtigt kan rykkes ud til kunderne. Det giver en større ligevægt i vores forretning, at vi nu opruster på denne front, og det er et forretningsområde, som vi forventer os meget af fremover, siger administrerende direktør i Poul Sejr Nielsen A/S Michael Madsen.

Planen er ifølge Michael Madsen at samle alle aktiviteter under det fælles firmanavn Poul Sejr Nielsen A/S, der har hovedsæde i Birkerød. Ejerskiftet kommer ikke til at betyde ændringer for selskabets nuværende kunder.