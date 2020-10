Tarveligt: Løber fik stjålet sin mobiltelefon efter påkørsel

Her vurderede betjentene, at det var den 35-årige mandlige cyklist, der ikke havde taget sine forholdsregler i trafikken. Det blev han sigtet for. Da den 35-årige var udenlandsk statsborger, blev han tildelt en straksbøde.

Men her stopper historien ikke. Under sammenstødet havde løberen nemlig tabt sin mobiltelefon, og i den forbindelse var den blevet samlet op af en anden cyklist - en mand på 34 år - der var i selskab med den 35-årige.

I stedet for at levere telefonen tilbage til løberen, beholdt den 34-årige den selv. Det så flere vidner, der konfronteret ham med tyveriet. Cyklisten afleverede herefter telefonen retur, men han slap dog ikke for en sigtelse for tyveri af den grund, oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten fredag.