Sognepræsterne i Rudersdal skriver på skift om aktuelle emner her i avisen. Denne gang er det provst Grete Bøje

Tanker i tiden: Mening og meningsløshed

Rudersdal - 15. november 2020 kl. 09:00 Af Grete Bøje, Provst i Rudersdal Provsti Kontakt redaktionen

Vi lever i en tid, hvor så meget virker meningsløst. En tid hvor terror rammer blindt, hvor sagesløse slås ihjel af andre mennesker, enten ved bevidst planlagte handlinger eller ved tankeløs uansvarlighed. En tid hvor man kan blive præsident for USA uden at have fået flest stemmer. Det forekommer meningsløst og fylder os med sorg og vemod, afmagt og opgivenhed.

Som man kan se og høre af sproget så er meningsløshed ikke i sig selv noget, det er kun noget i kraft af mangel på mening.

Alle mennesker søger mening. Det er ganske vist ikke altid, vi selv kan finde mening med vores liv, og alt det vi har for. Og det er bestemt heller ikke alt, hvad vi bakser og roder med, der giver mening; men vi har fået det fortalt: Meningen med livet er ganske enkelt, at vi skal leve det aktivt og engageret i tro, håb og kærlighed med og for de mennesker, vi er sat iblandt.

Derfor er det så vigtigt at vi ikke synker ned i afmagtssumpen, for gør vi det, så har vi opgivet på forhånd, og så er vi selv med til at få meningsløsheden til at vokse og brede sig.

Vi er nødt til at tale meningsløsheden midt imod og fokusere på det, der giver mening, nemlig fællesskab, kærlighed og forsoning. Vi er nødt til at tro på, at vores liv og vores handlinger har betydning for vores medmennesker, i det mindste for vores nærmeste.

Derfor skal vi, når vi rammes af vemod og en altopædende bekymring, rette os op, tænke os om, og så efter bedste evne forsøge at gøre det for de mennesker vi har omkring os, som vi selv ville ønske, andre gjorde for os.

Vi skal prøve at sætte os i hinandens sted og stræbe efter at være empatiske og rummelige. Vi skal anerkende, at vi som mennesker er forskellige, og at mangfoldigheden er en rigdom. Vi er nødt til at turde leve livet udleveret til hinanden, som vi nu en gange er det. Uden tillid til hinanden visner livet.

Vi må modigt tro på, at selv om vi er forskellige, og selv om livet ser lidt anderledes ud set fra din bakketop end det gør fra min bakketop, så søger du lige så oprigtigt efter mening og fællesskab som jeg.

Vi skal, som Paulus ville udtrykke det, være medarbejdere på hinandens glæde. Vi skal fastholde os selv og hinanden på at livet er skønt!