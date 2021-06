Sognepræsterne i Rudersdal skriver på skift om aktuelle emner her i avisen. Denne gang er det Rikke Bjerregaard Bertelsen, sognepræst ved Birkerød Kirke

Tanker i Tiden: Sommeren er her - og alle veje og stier rundt i Rudersdal fyldes med motionscyklister

Sognepræsterne i Rudersdal skriver på skift om aktuelle emner i Rudersdal Avis.

Rudersdal - 28. juni 2021 kl. 11:41 Af Rikke Bjerregaard Bertelsen, sognepræst ved Birkerød Kirke Kontakt redaktionen

Fra 10 juli - i uge 28 - vil glade cykelryttere klædt i gult fra velgørenhedscykelholdet Team Rynkeby pryde de danske landeveje, og jeg er heldig at være én af dem igen i år. Holdene plejer at cykle til Paris - men det er ikke muligt i år. De henved 800 ryttere: 19 hold med cirka 40 ryttere på hvert hold - kommer til at fylde godt op i landskabet i sommerDanmark. Men inden irritation i trafikken melder sig - så husk, at der cykles for børn med kritiske sygdomme. Ved holdets begyndelse for 20 år siden var formålet udelukkende Børnecancerfonden. Formålet er nu bredt ud til også at gælde Børnelungefonden.

De fleste deltagere på holdene har haft berøring med cancer - enten selv eller deres børn. Og der cykles og rejses penge på trods - og i empati med de ramte.

Empati er måske også grunden til, at så mange meldte sig som hjerteløbere i dagene efter fodboldspilleren Christian Eriksens kollaps til EM´s åbningskamp. Hjerteløberne alarmeres, hvis de befinder sig i nærheden af en person med formodet hjertestop. Hurtig hjælp er med til at redde liv.

Og empati er jo noget af det, der også kendetegner os mennesker som art. Vi kan ikke garantere at mørke og sygdom holdes fra døren, men vi kan vælge at vende os mod hinanden og hver især forsøge at hjælpe, hvor vi er.

Vi kan sørge over mange ting: Sygdom, brudte relationer eller død. Og sorg går jo ikke nødvendigvis over - derimod kan sorg ændre sig. Nogle ting kan forsvinde: Smerte kan forsvinde. Men sorg og savn går ikke over. Det bliver noget andet. Og det er vel bl.a. det, sorg handler om: At blive en anden. At vi kan forsøge at bevæge os mod noget andet / nye liv / en ny virkelighed, hvor vi bærer sorg og nye vilkår med. Hvad enten det er i vores liv generelt - i nye relationer - eller med nye mål som cyklist på et velgørenheds-cykelhold. Og også ud af det mest forfærdelige mørke fødes der en fremtid.

For snart mange år siden havde jeg som præst en konfirmand, der hed Daniel. Jeg fortæller altid de unge deres navnes etymologiske betydning. Og da Daniel hørte, at endestavelsen "El" i hans navn betyder Gud på hebraisk og "noget med kraft" - svarede han straks: "Kræft? Det passer godt, for jeg har haft kræft". Det affødte en lang samtale om kraft/styrke - versus kræft, som vi gerne vil helbrede - eller i det mindste finde styrke til at lindre. Og Daniel endte med at cykle forrest ved Nordsjællandsholdenes afgang fra Rigshospitalet det år. For ja, vi kan ikke holde mørket ude - men vi kan lukke lyset ind.

Giv de gule cykelryttere et vink med på vejen, når I ser dem. Med håbet om en lysfyldt, god sommer til alle!