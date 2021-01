Sognepræsterne i Rudersdal skriver på skift om aktuelle emner her i avisen. Denne gang er det sognepræst ved Høsterkøb Kirke, Annemette Norsker

Tanker i Tiden - Frygt ikke!

Rudersdal - 16. januar 2021 kl. 11:54 Af sognepræst Annemette Norsker, Høsterkøb Kirke Kontakt redaktionen

Så har vi med en mærkelig nytårsaften taget afsked med et mærkeligt år. De fleste af os gik ind i det nye år med stor optimisme: Nu er vaccinen lige om hjørnet, så vi tager nemt de næste ugers nedlukning med, til der bliver helt styr på både smittetallene og opsporingen. Men så blev det endnu mere mærkeligt, da en ny variant holdt sit indtog i England. Restriktionerne strammedes og nedlukningen forlængedes - og frygten steg.

"Frygt ikke" sagde englen til hyrderne på marken julenat, og det var virkelig klogt sagt. For frygt er vores værste fjende. Når vi frygter, mister vi os selv, vi mister evnen til at skelne mellem godt og ondt, og så mister vi overblikket. Når man frygter, så er man i frit fald og søger desperat efter noget at holde fast i, noget at tro på, nogle at have tiltro til. Og måske ved man ikke engang selv, at man frygter?

Den 6.1. oplevede vi noget andet virkelig mærkeligt: Besættelsen af Capitol Hill. Dét havde ingen troet kunne ske i demokratiets vugge. Frygt får virkelig folk til at gøre mærkelige ting. Den 9.1. oplevede vi så demonstrationer i København og Ålborg. Frygt får virkelig folk til at tro de mest mærkelige ting. Det må vi acceptere - som vi må acceptere, at vi mennesker ikke er Herre over alt. Der er meget, vi ikke kan styre. Det må vi acceptere uden at frygte det værste.

Sidste år lærte os i den grad, hvor tæt menneskeheden er forbundet. Hvad, der sker i ét land, spreder sig med lynets hast til andre lande. Hvad, ét menneske spiser i et land, kan influere på alle mennesker. Hvad, du gør hver dag, har betydning for alle. Hvad, du siger til én anden, har betydning for alle. Man høster, som man sår, siger Jesus, så pas på med, hvad du sår, for det, du høster, høster alle andre også gennem dig. Dette kan man også frygte, for det er et stort ansvar at have. Men vi kan vælge ikke at lade os styre af frygt, men i stedet lade os styre af tiltroen til hinanden, håbet til det gode og kærligheden til andre. Det er ikke så mærkeligt endda at vælge det

Rigtig godt nyt år til os alle.