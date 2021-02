Sognepræsterne i Rudersdal skriver på skift om aktuelle emner i Rudersdal Avis. Denne gang er det Rikke Bjerregaard Bertelsen, sognepræst ved Birkerød Kirke

Tanker i Tiden: En hyldest til hverdagen

I denne udgave af Tanker i Tiden er det Rikke Bjerregaard Bertelsen, sognepræst ved Birkerød Kirke, der fører pennen

Rudersdal - 28. februar 2021 kl. 11:54 Af Rikke Bjerregaard Bertelsen, sognepræst ved Birkerød Kirke Kontakt redaktionen

"Jeg holder af hverdagen," digtede Dan Turèll i 1984."Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter - Jeg holder af hverdagen. Selv gennem alle dens irritationer. Bussen der skramler udenfor på gaden. Telefonen der uafladelig forstyrrer det smukkeste, blankeste stillestående ingenting i mit akvarium. Ungen der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. (..) Mest af alt holder jeg af hverdagen."

En hyldest til hverdagens rutiner - Men hvad så når hverdagen pludselig ikke er, som den plejer? Hvad enten hverdagen er hjemmearbejdsplads med hjemmeskoling og unge, som først kan lokkes i tøjet, når de skal møde på deres fritidsjob - Eller pensionistlivet med højt aktivitetsudbud, som er afløst af karantæne. Her bliver det ikke mindre vigtigt med hverdagens rutiner.

Enhver sportspræstation - og vel også intellektuel præstation - kræver fokus og en form for disciplin. Talrige forfattere og kunstnere har fortalt om, hvordan de hver eneste dag tvinger sig til at sidde ved tastaturet eller stå i atelieret. Og det samme kan gøre sig gældende for at holde modet oppe under nedlukning eller karantæne.

Karantæne kommer af det italienske "quaranta giorni," hvilket betyder 40 dage. Begrebet blev brugt under pesten i middelalderen. Og 40 dage henviser oprindeligt til de 40 dages faste, som Jesus gennemlevede i ørkenen efter sin dåb. I kirkeåret er vi netop nu i fasten: 40 dage fra fastelavn til påske. Fasten har historisk været bundet til strenghed. Men faste kan også være at forsøge at besinde sig på det væsentlige. At give afkald på det overflødige.

"Vi har ærlig talt ikke andet valg under samfundets nedlukning", vil nogen straks indvende. Og ja, i øjeblikket har vi ikke andet valg end at faste fra alt det, vi kender og holder af. Der er ikke mange fristelser. Vi er udfordrede på vores tålmodighed/udholdenhed.

Men måske kan rutiner hjælpe os. A la for eksempel forfatteren Haruki Murakami om sit arbejdsliv: "Det er gentagelsen i sig selv, der er det vigtige." Og det kan jo gælde, hvad enten det er morgenmadsrutiner, barbering eller gåture. Her kan faste handle om at stå fast, insistere på rutiner, ikke give efter.

Det irriterer og overrasker mig, at det er rart med rutiner. At rutinerne hjælper mig. Det er der jo ikke meget eventyr over. Men på en corona-gåtur gik det op for mig, hvad nye hverdagsrutiner giver adgang til: Autenticitet. Dan Turèlls hyldest til hverdagens autenticitet handler ikke om ferie og eksotiske indkøb. Men snarere om rutiner, gåture, støvsugerlyd, en kanelsnurre på brødristeren. Den autenticitet havde nogle af os glemt. Til gengæld er vi aldrig færdige med livet, førend livet er færdig med os. Mest af alt holder jeg af hverdagen.