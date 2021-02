Tanker i Tiden: Du kan IKKE hvad du vil

Sognepræsterne i Rudersdal skriver på skift om aktuelle emner her i avisen. Denne gang er det sognepræst Niels Vincens Grunnet, Nærum Kirke

07. februar 2021
Af sognepræst Niels Vincens Grunnet, Nærum Kirke

Mine konfirmander er hjemsendte på grund af corona, og derfor skriver vi sammen. Jeg havde spurgt dem, hvad er det værste og det bedste i livet? Og en pige svarede:

"Livet er en stor mulighed, hvilket kan være det bedste, men bestemt også noget af det værste".

Et fint og samtidig tankevækkende svar, hvor man også fornemmer, hvordan livets muligheder hurtigt kan lægge sig som et åg på skulderen. For hvad nu hvis jeg vælger forkert? Hvad nu hvis jeg ikke forfølger de muligheder, som ellers var til stede?

Og livets muligheder er mange, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at du bare kan, hvad du vil, som gajolpakkerne postulerede. For vi er trods alt ikke alene om livet, og vi skal heller ikke være særlig gamle, før vi godt ved, at vi kan komme ud for ting i tilværelsen, vi ikke selv er herre over, som gør, at vi må ændre retning på livets vej - og her tænker jeg ikke kun på corona.

Den lige vej findes ikke i rigtige menneskeliv - hverken for unge eller gamle - og det er måske ikke mindst, når vi affinder os med det, at livet for alvor kan åbne sig op for os. Søren Kierkegaard siger det sådan: Livet er ikke et problem der skal løses, men en virkelighed der skal opleves."

Hver 5. unge i Danmark føler sig psykisk presset og flere går til psykolog end nogensinde, ligesom vi præster kan mærke, hvordan de unge holder af at komme hos os, hvor de ikke bliver målt og vejet. De unge er nemlig på hele tiden, bogstavligt talt, så det bliver meget synligt, hvis de ikke føler de kan leve op til de krav, der skal give dem mulighederne i livet. Derfor er det vigtigt at minde om, at alt ikke afhænger af os selv, men at livet selv også vil komme til dig og mig, overrumplende og fantastisk.

Livets værdi afhænger heldigvis ikke af din og min værdisætning af det. Hvis vi tror at alt afhænger at vores præstationer gør vi livet alt for småt og vi efterlader en stor gruppe af mennesker, der ikke magter livet og til sidst ikke tør gå ét skridt i en retning i angst for at går forkert. Derfor var det også, at Søren Kierkegaard kunne minde os om: "At turde, er at miste fodfæstet for en stund. Ikke at turde, er at miste sig selv".

Det er ikke så svært, men det kræver at vi indser, at ingen af os er perfekte og fejlene vi laver, og bivejene vi kommer ud på, er måske slet ikke så dårlige endda.