Tanker i Tiden: Det har været et herrens år

03. januar 2021
Af sognepræst Rune Reimer Christensen, Vedbæk Kirke

Vær velkommen Herrens år. Sådan synger vi ved indgangen til det nye år. Og hvor byder vi med hele vores hjerter og alle vores håb det nye år velkommen, for sjældent har vi så store forventninger til det nye år, som vi har ved dette årsskifte.

Sidste år stemte vi i med samme sang. Sang af fuld hals uden at bekymre os om afstand og smitterisiko. Glædede os til 2020.

Verden er siden blevet forandret af en lille virus, som vi forestiller os som en krone og kalder corona. Usynligt for øjet har den sat menneskene i knæ, men snart håber vi på at kunne rejse os, børste støvet af, ranke os og se på verden med friskt mod.

Det har været et herrens år, ville mange sige. Og vel at mærke sagt på den måde at den slags år ønsker vi os ikke flere af.

I 2020 kunne påsken ikke markeres i landets kirker ved gudstjenester. Det er ikke sket før i Danmarks Kirkes historie. Til gengæld gik kirkerne i stor stil online på hjemmesider og facebook. Mange kalendere er blevet ændret fordi en dør blev lukket eller stolene blev færre, og således levede vi gennem et foranderligt år.

Måske lærte vi mere om os selv og hinanden i denne tid. Jeg tror, vi har lært at sætte mere pris på hinandens selskab. Først når man ikke kan mødes, ikke give hånd eller knus og kram, så forstår man, hvor værdifuldt nærværet er.

Og igen i denne nytårs-, jule- og helligtrekongers tid, så står vi på tærsklen til endnu mere levet liv. Måske skal vi forestille os selv med kroner på og gaver i hånden ligesom de hellige tre konger, som ledte efter lyset i mørket og fandt det i den fjerneste egn på det mest usandsynlige sted.

Hvis vi tør tænke et år tilbage, så havde vi ikke troet på, at verden og hverdagen så sådan ud, som den gør nu. Det er som om, vi har rejst langt for at se verden på ny, men også som om at vi nu står foran det sidste store bjerg, før vi kan nå frem til den frodige dal på den anden side. Gad vide hvad året vil bringe os, hvad det vil føre med sig. Og hvordan det vil forandre os.

Jeg hører tit håbet om, at alt bliver normalt igen. Altså, at det bliver ligesom før coronaen ændrede verden. Men tiden går ikke baglæns, vi går af sted mod noget nyt. Måske bliver det anderledes end vores forestillinger. Jeg håber det bedste, siger til mig selv "Frygt ikke" og tillader mig endnu engang at synge igennem.

Vær velkommen Herrens år

Godt Nytår