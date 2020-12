Taget på fersk gerning...

Af Lars Sandager Ramlow En 15-årig dreng fra Birkerød blev mandag klokken 20.00 taget for butikstyveri i Kvickly i Holte Midtpunkt. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Politiet oplyser her, at den unge mands forældre og de sociale myndigheder er blevet kontaktet og orienteret om tyveriet. Det er ikke oplyst, hvad drengen forsøgte at stjæle.