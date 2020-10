Se billedserie Trappen i Michael Remarks virksomhed fungerer fint som redskab til at give ham førligheden tilbage med Gro Hougaard som træner. Foto: Frank S. Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: "Tag den kyse ordentligt på" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Tag den kyse ordentligt på"

Ældres træning og genoptræning kan også være en privatsag i en coronatid

Rudersdal - 24. oktober 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Det er ikke lyden af velbehag, der kommer fra Michael Remark, mens Gro Hougaard skubber til ham på trappen. Hun gør det ellers i en god mening, for han er endnu ikke kommet helt på mærkerne efter sit hospitalsophold.

"Jeg faldt over gulvtæppet og flækkede knæskallen og slog fire tænder ud," fortæller han, mens vi stadig sidder i hans kontor, hvor modeller af veteranbiler fylder hele den ene væg.

"Jeg har syv rigtige veteranbiler, som jeg ikke kan køre på grund af balancen. Man kan sige, at jeg jo alligevel bare sidder ned, men jeg vil ikke køre, før jeg er trænet op igen," fortæller han længselsfuldt.

Beskyttelse siden marts Siden er han fulgt efter fysioterapeuten med sit mundbind hængende under hagen.

"Tag lige den der kyse ordentligt på," siger hun muntert skrapt og tilføjer til avisens udsendte:

"Jeg har haft beskyttelse på siden marts. Det er vigtigt at se folk i deres miljø for at kunne hjælpe," fortæller hun, der hedder Gro Hougaard og altså er udekørende fysioterapeut.

Hun og enkeltmandsfirmaet Gro Fysioterapi bor i Nærum, men virker som behandler i både Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, og hvor der ellers er brug for hende.

"Jeg har mit største klientel i Lyngby og Rudersdal, og i øjeblikket foregår det kun privat. Jeg er tidligere kommet hos klienter på kommunernes plejecentre og har haft et godt samarbejde med de offentligt ansatte personaler. Men der kan jeg ikke komme i øjeblikket på grund af corona," siger Gro Hougaard til Rudersdal Avis.

Til de, der ikke tør "Den klientmasse, jeg har, tør ikke møde op på træningscenteret eller i klinikken, fordi de er bange for at blive smittet. Og den manglende træning er ikke godt for hverken helbreddet eller samfundsøkonomien," påpeger hun.

De ældres manglende lyst til at svede sammen med andre ældre i træningscentre er ikke et videnskabeligt faktum, mere hendes fornemmelse. Den bekræftes dog i referatet fra de seneste møde i Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune.

Her fremgår det, at 50 borgere med for eksempel KOL, kræft eller aldersbetingede skavanker ikke ønsker at møde op til genoptræning af frygt for at blive smittet. Det gælder borgere, der er berettiget til et kommunalt genoptræningsforløb.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har man på grund af coronanen iværksat en ekstra indsats over for alle beboere på kommunens plejecentre for at løfte deres fysiske og mentale sundhed efter nedlukningen. Men man forventer kun, at halvdelen af beboerne vil tage imod tilbuddet om relevant træning og fysioterapi, fremgår det af en status på projektet, som Social- og Sundhedsudvalget har på dagsordenen.

Funktionel hjemmetræning Hvor mange andre, der undgår klinikkerne og træningscentrene på grund af smittefrygt er uvist.

"Jeg vil bare gerne gøre opmærksom på de alternative muligheder, der findes. Folk er ligesom gået ind i en skal, som de ikke kommer ud af, med mindre pårørende eller andre med fingerspitzgefühl kan få dem på andre tanker. Og hjemmet kan sagtens bruges til funktionel træning, som at nå de høje skabe, eller en ujævn græsplæne, der udfordrer balancen," forklarer hun.

Imens er den 79-årige virksomhedsejer Michael Remark gået i baren i personalerummet, hvor han dog må nøjes med at bøje benet og lægge arm med en håndvægt.

"Vi træner styrke og balance," forklarer Gro Hougaard, mens klienten stønner. Som privat fysioterapeut tager hun sig betalt for sine ydelser, men gør opmærksom på. at blandt andre danmark og nogle sundhedforsikringer giver tilskud.

"Hun skal få mig til at gå igen, og hun er skrap, det er næsten som at have fået en mor igen," siger Michael Remark, inden vi slutter besøget.