TV-vært og politiker har skrevet en børnebog

Jan-Erik Messmann er kendt som vært på TV2 programmet »Godt Begyndt« og som DF-politiker på Christiansborg. Nu kommer han med en børnebog.

24. november 2020

Gennem sit lange liv har Jan Erik Messmann fra Birkerød nydt at være alsidig. Mange husker ham som vært på TV2 programmet »Godt Begyndt«, der kørte 10 år i Danmark og to år i Norge. Andre husker ham fra Folketinget, hvor han blev valgt ind for Dansk Folkeparti og sad i perioden fra 18. juni 2015 til 5. juni 2019.

Derudover kan han prale af, at have hele fem uddannelser med sig i bagagen, hvoraf den sidste har givet ham 15 år på vandet som bådfører på blandt andet Havnerundfarten i København. Det var en uddannelse han tog sent livet, da der ikke var nogle jobs at få som pilot!

Den 10. december bliver Jan Erik Messmann 72 år, men det får ham ikke til at ligge på den lade side. Han ønsker at stille op til kommunalvalget næste år for Dansk Folkeparti i Rudersdal, og senest har han lige udgivet børnebogen »Historien om Alba og spurven Pip«, der sigter mod de 2-8-årige.

Fik idéen ved et BUM - Jeg kan ikke lide at kede mig. Der skal ske noget, og idéen til bogen fik jeg, da jeg en dag sad med mit barnebarn Alba, og der lød et højt »BUM« i lokalet. En gråspurv var fløjet lige ind i stuevinduet, fortæller Jan Erik Messmann.

Sammen med Alba gik han ud til spurven, som de forsigtigt samlede op og lagde ind i en busk, hvor den kunne sunde sig.

- Lidt senere var den væk. Mit barnebarn spurgte, hvor den var blevet af, og om jeg troede, at den havde det godt. Selvfølgelig havde den det, og herefter begyndte historien i bogen at tage form i min fantasi, og i bogen slutter historien med, at spurven vender tilbage, sætter sig på pigens skulder og siger tak med et »Pip«, forklarer den tidligere tv-vært og folketingspolitiker.

Fandt forlag i Allerød Da historien havde taget færdig form, kontaktede Jan Erik Messmann en række børnebogsforlag, men det skulle vise sig mere end almindeligt svært at trænge igennem.

- Heldigvis fandt jeg et forlag i Allerød, og jeg har så investeret en del penge i at få den trykt. Det er bestemt ikke penge, jeg regner med at få ind igen, men det er heller ikke derfor, jeg har gjort det. Gennem en del af livet har jeg flere gange tænkt på, at det kunne være sjovt at lave en børnebog. Nu skulle det så være, og det har været rigtig sjovt. Derudover bor jeg i Eventyrhaven i Birkerød, og vejnavnet forpligter jo på en måde, lyder det med et smil fra den debutterende børnebogsforfatter.

Bogen er illustreret med søde tegninger på alle sider af Henrik Jürs. Den er på lige godt 20 sider og kan købes i de fleste boghandler.