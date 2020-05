Se billedserie Uffe Kemnitz fra Holte stillede et relativt banalt spørgsmål i forbindelse med TV2?s partilederrunde om COVID-19. Herfra tog begivenhederne fart. Lamper og store tv-kameraer prægede blandt andet Uffe Kemnitz? hjem i Holte i starten af denne uge. Foto: Privat

TV-hold rykkede ind i privat hjem

Rudersdal - 28. maj 2020 kl. 21:22 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hvem skal betale - og hvordan skal der betales...?«

Disse to relativt banale spørgsmål blev stillet af Holte-borgeren Uffe Kemnitz. Spørgsmålene optog han i et lille videoklip på sin mobiltelefon mandag morgen, den 11. maj, hvorefter han sendte klippet ind til TV2, der havde efterlyst spørgsmål op til den store »Partilederrunde« om COVID-19 og genåbningen af Danmark. Et program, der blev sendt live fra Statens Museum for kunst nogle dage senere, den 14. maj.

- Det var bare en hurtig indskydelse, og jeg forventede slet ikke, at det herefter skulle betyde TV2 News og TV2 nyhedstid. Men det gjorde det, fortæller Uffe Kemnitz til Frederiksborg Amts Avis. Han smiler lidt skævt, mens han fortæller:

- Dagen efter, at jeg havde optaget spørgsmålet, altså tirsdag den 12. maj, blev jeg om morgenen kontaktet af TV2 News, som spurgte, om jeg ville gensende mit video-spørgsmål, da jeg i min egen morgentræthed ikke havde set, at indlægget skulle være i 16:9 format.

Uffe Kemnitz griner nu:

- Jeg skulle simpelthen vende telefonen 90 grader og optage igen. Så det gjorde jeg. Men til min store overraskelse var spørgsmålet så præcist, at de gerne ville have mig med i oplægsdebat på News onsdag aften på en »Skype-forbindelse«. Udsendelsen skulle bruges som indslag, hvor News skulle snakkes med fire helt almindelige danskere om, hvordan COVID-19 havde påvirket deres hverdag.

LinkedIn-profil amok

Den 55-årige Holte-borger fik dernæst instrukser om, hvordan han skulle sidde, og hvordan det hele skulle foregå.

Klokken blev 18.20 - og en halv time og lidt god tv-tid senere - blev der sagt »tak for nu« i Uffe Kemnitz' headset.

Programmet var slut, og det uerfarne »interview-offer« kunne gå ind til sin familie og med mange grin fortælle, hvordan han havde oplevet det.

- Og så begyndte det ellers at gå rigtig stærkt. Min LinkedIn-profil gik pludseligt helt amok, og flere, som havde set programmet, skrev eller ringede til mig samme aften. Og næste morgen, altså torsdag på dagen for partilederdebatten, ringede så selve TV2 og fortalte, at de gerne ville have mig med igen. Denne gang efter partilederrunden, hvor de ville spørge, om jeg så havde fået svar på mit spørgsmål...

Uffe Kemnitz læner sig tilbage, og mundvigene trækker igen kraftigt op mod ørerne

- Jeg kan huske, at jeg tænkte: »Det var satans. Tænk at et spørgsmål iblandt hundredevis har kunne afstedkomme endnu mere tv-tid?«

Efter partilederunden var slut, blev der som aftalt stillet om til Uffe Kemnitz på en Skype-forbindelse, og det aftalte spørgsmål blev stillet - om han havde fået svar på sit spørgsmål.

- Jeg svarede, og så lød der et »tak for inputtet« i mit headset, og så var jeg fuldt og helt overbevist om, at min tid på nationalt tv var ovre..

Uffe Kemnitz refererer til Andy Warhols berømte citat om »15 minutes of fame«, med henvisning til de samlede minutter, han fik på tv.

Borgeren med spørgsmål

Men det sluttede ikke her for Uffe Kemnitz, for tirsdag denne uge ringede telefonen, og der var atter bud efter »borgeren med spørgsmålet, som fortsat ikke er blevet besvaret«.

- Pludselig ringede telefonen med et nummer, som jeg havde set før, og da jeg tog den, var jeg pludseligt bragt i spil igen, fortæller Uffe Kemnitz med begejstring.

- Det var igen TV2, der denne gang spurgte, om jeg ville kommenterer på finansministerens pressekonference med afsæt i mit spørgsmål, som startede det hele, lyder det fra Uffe Kemnitz.

Det hele blev aftalt, og to timer efter stod TV2 i stuen med både journalist og kameramand, og så skulle Uffe Kemnitz igen på live tv.

- Inden de kom og under ministerens indlæg, sad jeg igen og tænkte over, hvad der egentligt lige forgik? At mit spørgsmål stadig efter mere end en uge ikke havde fundet et svar og stadig havde mediernes interesse. Ind kom »tv« og med det også en kameramand, som ændrede lidt på tingene, så det blev »godt tv«. Vi gik i gang og efter et båndet indslag blev det så tid til »live udsendelse« fra min stue, siger Uffe Kemnitz, der fortsætter:

- Ikke nok med at jeg fik lejlighed til at kommentere på dagens ministerindlæg, så havde man også om aftenen fundet plads til billeder af vores ene hund. Det lange interview blev omsat til knap samlet 40 sekunder i to nyhedsprogrammer klokken 18.00 og 19.00, fortæller den 55-årige Holte-borger.

Uffe Kemnitz glæder sig over både at have fået lov til at prøve kræfter med tv-mediet og slippe godt fra det.

- Det har været sjovt at få mulighed for at være inde i folks stuer, kommentere på noget, som har min interesse som kritisk borger, og som også viser, hvor tilfældigt oplevelser kan opstå, siger Uffe Kemnitz.

Om det så stopper her, må tiden vise.

For på Frederiksborg Amts Avis' afsluttende spørgsmål til Uffe Kemnitz, om han så har fået svar på sit oprindelige spørgsmål, lyder det uden at blinke:

- Nej - skal vi være bekymrede?