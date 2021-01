Væggene i Thorbjørn Bosse Olanders kontor i Birkerød er prydet med hans egne malerier.

Synger, rider og maler - kreativ advokat er ny i byen

For Thorbjørn Bosse Olander er det et kald at hjælpe familier med at få styr livets vigtige papirer. I fritiden rider han dressur, maler eller synger

Rudersdal - 30. januar 2021 kl. 09:09 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Når 46-årige Thorbjørn Bosse Olander ikke rider dressur, synger eller maler, så hjælper han borgere med at få lavet testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter, dødsboer og skilsmissepapirer. Og så er han ekspert i alt, hvad der har med hestesager at gøre.

I januar startede han som advokat hos Birkerød Advokater i Hovedgaden 49 hos advokaterne Eva Meiling og Anne Falkenberg, der driver kontoret.

"Jeg har været professionel dressurrytter i England i tre år. Og faktisk har jeg fået finansieret mine studier via professionel ridning," siger Thorbjørn Bosse Olander, der selv har heste i sin bolig i Allerød og desuden er en aktiv dressurdommer.

Han har i tre år været en del af firmaet, der også har kontor på Virum Torv.

Birkerød er han bekendt med blandt andet qua sin onkel Erik Bosse, der åbnede sin første butik på hovedgaden, hvorfra han solgte støvsugere.

Karrieren startede hos advokatfirmaet Plesner, men hans hans hjerte banker for de nære ting og for familie- og arveret.

"Man bliver ikke rig at være familieretsadvokat, men jeg ser det som mit juridiske kald, at jeg gerne vil være den, som kan medvirke til, at folk kan sove godt om natten. Testamenter og fremtidsfuldmagter burde alle få lavet. De fleste overser, at det er staten, der overtager, med mindre du har fået lavet dokumenterne. Jeg ved godt, at den ene dag tager den anden, men det er vigtigt ikke vente, til det bliver for sent," siger han og tilføjer:

"Ved at lave de juridiske dokumenter viser vi kærlighed til hinanden, og det giver en giver en varm og god fornemmelse langt nede i maven."

Thorbjørn Bosse Olander er en advokat, der også har en meget kreativ side. Han har sunget i Københavns Drengekor som voksensanger, og så er han en passioneret maler.

"Jura fascinerer mig. Når man er inden for jura, opererer man med, hvad lovens hensigt er. Som kunstner er jeg helt fritstillet. Det er den diamentrale modsætning til juraen," siger han.

På advokatkontoret kombinerer han disse to meget forskellige verdener, idet væggene er udsmykket med mange af hans malerier, og kontoret er på den måde blevet et showroom for Galleri Konge, der ligger i hans hjem i Rødeporthus i Tokkekøb Hegn.

"Klienter vil således kunne kombinere et besøg hos advokaten med et kulturelt galleribesøg. Det er da lidt anderledes," siger advokaten.