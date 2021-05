Borgmester Jens Ive (V) siger, at nedbringelsen af sygefraværet blandt kommunens ansatte har stået højt på kommunalbestyrelsens agenda i en håndfuld år. For at nå det mål vil man nu forsøge sig med en ny tilgang, som man blandt andet har haft held med i Esbjerg Kommune. Arkivfoto

Sygefraværet skal nedbringes med 4000 dage årligt

Rudersdal Kommune introducerer nu en ny tilgang til arbejdet med at nedbringe sygefraværet i kommunen. Målet er foreløbigt at reducere det årlige sygefravær med 4000 dage, men ambitionerne rækker videre, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen har kommunens mange enheder, skoler og institutioner gennem brug af systematiserede sygefraværsstatistikker, regelmæssige og opfølgende sygesamtaler samt arbejde med motivation og trivsel i de enkelte enheder arbejdet for at indfri kommunalbestyrelsens årelange målsætning om at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær i Rudersdal Kommune.

Den ambition er man dog endnu ikke lykkedes fuldstændigt med, hvorfor sygefraværet i Rudersdal Kommune fortsat ligger højt sammenlignet med landsgennemsnittet og også højere end de kommuner, kommunen normalt sammenligner sig med.

Det højere sygefravær svarer således til godt 4000 fraværsdage årligt målt i forhold til landsgennemsnittet.

- Nedbringelse af sygefravær har stået højt på kommunalbestyrelsens agenda i de seneste 4-5 år, og vi har gennem den samme periode arbejdet systematisk med at nedbringe det, siger borgmester Jens Ive (V) ifølge den kommunale pressemeddelelse.

- På en lang række områder er sygefraværet lavt eller endog meget lavt, mens det på andre områder er højt. Samlet betyder det, at vi ligger noget over landsgennemsnittet, hvilket vi langt fra er tilfredse med. Med den nye tilgang har vi sat et foreløbigt mål om at sikre, at vi er på niveau med andre kommuner. Det svarer til 4000 ekstra arbejdsdage til gavn for unge såvel som ældre borgere. Ambitionerne stopper ikke der. Vi vil meget gerne endnu længere ned, lyder det fra borgmesteren.

Rudersdal Kommune har derfor indgået en aftale med Kommunernes Udviklingscenter, Komponent, som over de kommende måneder skal rådgive kommunen om, hvordan der med afsæt i detaljerede analyser af sygefraværet kan arbejdes mere målrettet med forskellige indsatser for at nedbringe sygefraværet.

Det styrkede datagrundlag vil blive kombineret med en høj grad af involvering af både ledere og medarbejdere i forhold til de indsatser, der vil blive gennemført.

Det sker blandt andet for at sikre så høj grad af ejerskab som overhovedet muligt og for at give et bedre grundlag for at diskutere kulturen omkring sygefravær i de enkelte grupper, institutioner og forvaltninger.

Den nye tilgang forberedes op til sommerferien, hvorefter den i første omgang introduceres i op til 10 børnehuse, når corona-restriktionerne forhåbentlig er aftaget.

Det er forventningen, at tilgangen efterfølgende udbredes til social- og sundhedsområdet.

Samlet set er det de to områder, hvor sygefraværet p.t. ligger en del over landsgennemsnittet, men det er forventningen, at tilgangen skal udbredes til hele organisationen i løbet af efteråret under overskriften »4000 flere dage til borgerne«.

Marianne Toftgaard, der er medarbejdervalgt næstformand i Rudersdal Kommunes hovedsamarbejdsudvalg siger:

- Som samarbejdsudvalg er vi naturligvis interesserede i at skabe så gode arbejdsforhold og rammer for vores medarbejdere, som overhovedet muligt. Vi bakker op om alle initiativer, der med en involverende og respektfuld tilgang, er med til at reducere sygefraværet til gavn for borgere såvel som kollegaer. Vi tror, det vil være godt at arbejde med de lokale forhold og er sikre på, at færre sygedage er godt for både kolleger og borgerne.

Komponent bygger sammen med Rudersdal Kommune ovenpå gode erfaringer fra Esbjerg Kommune, hvor der har været anvendt samme systematik og involverende tilgang med markant reduktion af sygefraværet til følge.

- Vi skylder både vores medarbejdere og borgerne at vende hver en sten for at finde veje til et mindsket sygefravær, siger Jens Ive, der slutter:

- Vi skal være nysgerrige på, om der er myter eller andre forhold i kulturen, der skal arbejdes med, ligesom de arbejdsforhold og rammer, vi stiller til rådighed for vores medarbejdere, skal være på plads. Hvis vi når målet om i første omgang at få reduceret fraværet med 4000 dage, er det jo noget, som kommer borgerne til gode, men i høj grad også vores medarbejdere.