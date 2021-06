Se billedserie Borgmester Jens Ive (V) (midtfor) tog tirsdag formiddag afsked med tre svømmere fra Sigma Swim Birkerød, der skal til OL. »Tre?«, tænker du måske. Men bare rolig kære læser, det er ikke dine øjne, der bedrager dig. Der er kun to på billedet, Anton Ørskov Ipsen (t.v.) og Alexander Aslak Nørgaard, idet forsvarende OL-guldvinder i 50 meter fri Pernille Blume måtte melde afbud, da hun var i udlandet. Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Svømmere sendt af sted til OL fra rådhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svømmere sendt af sted til OL fra rådhus

I Rudersdal Kommune kan man glæde sig over at være hjemsted for en klub, der sender tre atleter af sted til OL i Tokyo.

Rudersdal - 30. juni 2021 kl. 12:10 Af Joram G. Menzer I rådssalen på rådhuset i Holte tog borgmester Jens Ive (V) tirsdag formiddag afsked med tre svømmere fra Sigma Swim Birkerø Kontakt redaktionen

Ved gårsdagens arrangement blev der sagt farvel og held og lykke til alle tre svømmere, omend kun to var til stede, idet Pernille Blume var blevet forhindret, da hun var i Frankrig. Pernille Blume skal - som nogen måske vil vide - til Tokyo og forsvare sit OL-guld fra Rio i 2016, hvor hun blev den første danske svømmer, der vandt OL-guld i 68 år.

Men håbet om at vinde metal ved de forestående lege hviler ikke kun på hendes skuldre, idet 21-årige Alexander Aslak Nørgaard har høje forventninger til sig selv.

- Første mål er at svømme mig i en OL-finale, og det forventer jeg også, at jeg gør. ­Og jeg skal også være ærlig og indrømme, at mit mål og min drøm er at vinde en medalje, siger Alexander Aslak Nørgaard.

For Alexander Aslak Nørgaard er det hans første OL, og selvom det et noget af det største, man som atlet kan opnå, så giver det ikke anledning til, at svømmeren ændrer sine rutiner frem mod stævnet. Tværtimod.

- Man skal passe lidt på med at se det som noget helt ekstraordinært, for ligesom så mange andre stævner, handler det om at toppe på det rigtige tidspunkt. Så jeg ændrer ikke på mine rutiner men gør det samme, som jeg eksempelvis gjorde da jeg svømmede VM i 2019, siger Alexander Aslak Nørgaard.

Han medgiver dog, at det er en særlig følelse at skulle forsvare de danske farver ved et OL.

- Jeg er ikke mere nervøs, men jeg glæder mig nok lidt mere. Især nu, hvor der er corona, for jeg tror, at der er flere, der ser tv, fordi der stadig ikke er så meget at lave. Så jeg tror også, at der er endnu flere, der vil se OL, og det synes jeg jo bare er fedt at tænke på. Så jeg er nok lidt mere spændt, og jeg håber, at det giver mig lidt ekstra, siger Alexander Aslak Nørgaard, der har gået på Trørødskolen.

Den unge svømmer er ikke nervøs for, at han vil føle et ekstra pres på grund af omstændighederne.

- Jeg har jo ikke prøvet det før, men jeg har været udsat for pres før. Jeg har stået i en VM-finale, så jeg føler ikke, at jeg bliver mentalt påvirket af, at det er OL. Det giver faktisk et ekstra adrenalinkick, og det vender jeg til noget positivt, siger Alexander Aslak Nørgaard.

Borgmester Jens Ive glæder sig over, at tre atleter fra Rudersdal skal repræsentere de danske farver ved det kommende OL i Tokyo. »Der er al mulig grund til, at vi tillader os at rette ryggen lidt på jeres vegne og at være stolte og glade«, lød det blandt andet i en tale fra borgmesteren til svømmerne.

Klubkammeraten - den fem år ældre - Anton Ørskov Ipsen har i modsætning til Alexander Aslak Nørgaard OL-erfaring med i bagagen, når turen snart går til Tokyo. Han er dog ikke sikker på, at den erfaring kan bruges til særlig meget i den nuværende corona-situation, hvor OL, der grundet netop corona er blevet udsat fra sidste år, ser noget anderledes ud end normalt.

- I et normalt OL-år tror jeg, at det ville betyde meget, men i år tror jeg, at det bliver anderledes, fordi man kan ikke trække på de erfaringer, fordi det hele bliver så anderledes, siger Anton Ørskov Ipsen.

OL er - ifølge svømmeren - lige et ekstra spændingsniveau over de andre turneringer, man som svømmer deltager i.

- Jeg kan huske, da jeg deltog i OL i 2016, at jeg vidste, at alle sad og så det; ens venner, familie og gamle folkeskolelærere. Når du svømmer til EM og VM, er det meget få, der overhovedet ved, at det finder sted. Men med et OL skal man ikke skabe opmærksomhed på en selv, for opmærksomheden er automatisk på dig, fordi det er et OL. Så det er selvfølgelig en kæmpe forskel, og det betyder også, at presset selvfølgelig er større, siger Anton Ørskov Ipsen, der forventer, at han ved OL kan kæmpe med om en finaleplads.

Svømmerne Alexander Aslak Nørgaard (t.v.) og Anton Ipsen Ørskov (nummer to fra højre) er klar til OLi Tokyo. Her ses de sammen med Jonas Lundström (t.h.), der er træner i Sigma Swim Birkerød og Rudersdal-borgmester Jens Ive.

Borgmester Jens Ive var for sit vedkommende glad for at kunne være med til at sende tre atleter fra Rudersdal af sted til OL i Tokyo.

- Der er al mulig grund til, at vi tillader os at rette ryggen lidt på jeres vegne og at være stolte og glade, sagde Jens Ive i en tale til svømmerne.

På kommunalbestyrelsens vegne ønskede han svømmerne held og lykke i Tokyo.

- Vi er ufatteligt stolte over, at vi kan kalde jer for vores OL-deltagere, og der er også stor tillid til, at vi kan blive endnu mere ufattelig stolte af jer og jeres præstationer til OL, lød det fra borgmesteren.