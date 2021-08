Se billedserie - Det er ikke ligesom, når jeg skal sætte en ny stikkontakt sammen, måtte transporminister Benny Engelbrecht indrømme, da Yahya viste det grej frem han arbejder med. Foto: Kenn Thomsen

Svenden Yahya blev hyldet af ministeren

Virksomheden DHI i Hørsholm fik fint besøg efter at have udlært den første lærling fra byggeriet af Femern-forbindelsen.

Rudersdal - 20. august 2021

En synligt imponeret Benny Engelbrecht (S) fik torsdag formiddag et indblik i, hvad en uddannelse til elektrofagtekniker indebærer. Det skete hos virksomheden DHI i Hørsholm hvor Yahya Aref Abdelhady viste rundt på sit værksted.

- Det er noget kraftigt udstyr, der vidner om hvilke kræfter der er på spil, sagde transportministeren med en stort dimensioneret fortøjningswire i hånden. Yahya Aref Abdelhady har haft sin praktiktid i uddannelsen på Femern-forbindelsen, hvor DHI blandt andet har bidraget med måleudstyr og dataindsamling fra de vanddybder, hvor tunnellen skal sænkes ned.

Både teori og praktik - Det har været hyggeligt at være med på søen, hvor jeg både har været med til det forberedende arbejde foran computerskærmen og det praktiske arbejde med at få bøjerne og måleudstyret på plads i og under vandet, fortæller den nyuddannede elektrofagtekniker.

Yahya Aref Abdelhady modtog blomster og diplom som den første uddannede lærling fra Femern-projektet. Her sammen med transportministeren og direktør Mette Vestergaard. Foto: Kenn Thomsen

Grunden til ministerbesøget var, at Yahya Aref Abdelhady er den første af de 500 årsværklærlinge, som er blandt forudsætningerne for som virksomhed af bidrage til byggeriet. Hvor mange lærlinge det præcis svarer til er svært at sige, det kommer an på længden af praktiktiden. Men de skal tælles i hundreder.

- Det er noget af det vigtigste at give opmærksomhed i forhold til uddannelse og rekruttering. Det er vigtigt at se, at det ikke kun handler om det akademiske, når man godt vil skabe noget, sagde Benny Engelbrecht, der havde både diplom og blomster med til den nyuddannede svend.

Modeludvikling - Jeg vil gerne takke for din indsats. Det er inspirerende for andre unge og jeg håber at du vil føle stolthed når byggeriet står færdigt i 2029, sagde ministeren ved overrækkelsen.

Inden da var han blevet budt velkommen af CEO for DHI Mette Vestergaard, der også stod for rundvisningen i virksomhedens store prøvehaller, hvor man blandt meget andet har opbygget modeller af arbejdshavnen ved byggeriet, for at gøre det klart hvilken indblydelse den vil have på miljøet.

En stolt og glad Yahya Aref Abdelhady har tænkt at læse videre til ingeniør. Foto: Kenn Thomsen

- Vi bygger modeller i hallerne, her i feltafdelingen, hvor Yahya er uddannet, men også digitalt, forklarer hun om den del af DHIs arbejde.

Misundelig minister - Jeg bliver helt misundelig, når jeg ser hvad man kan på DHI. Det værksted står rimeligt skarpt i forhold til hvad jeg selv har, mente transportministeren.

Yahya Aref Abdelhady har planer om at videreuddanne sig til diplomingeniør.

- Men jeg skal lige have læst op på et par fag inden jeg kan komme ind, slutter han.

Fakta: Lærlinge på Femern-projektet

Ministeren blev vist rundt af direktør Mette Vestergaard fra DHI, Cecilie Dybbroe Tang, der er leder af DHIs feltgruppe og projektdirektør Sanne Niemann. Foto: Kenn Thomsen

Under anlægget af Femern Bælt-tunnelen er entreprenørerne kontraktuelt forpligtet til at ansætte lærlinge svarende til minimum 500 årsværk fordelt på de store anlægskon-trakter.

Hovedparten af lærlingeårsværkene ansættes i Danmark med udgangspunkt i aktivite-terne i Rødbyhavn. En mindre del forventes at blive beskæftiget i Tyskland samt andre EU-lande.

Ud over kravet om minimum 500 lærlingeårsværk fordelt på de store kontrakter, er der frem til og med Q2 2021 etableret 37 lærlingeårsværk på aktiviteter uden for de store tunnel-kontrakter. I øjeblikket er 12 lærlinge ansat hos de to entreprenørkonsortier FBC og FLC. Kilde; Femern A/S

Fakta: Om DHI DHI er dansk virksomhed baseret i Hørsholm, og en af førende eksperter i verden in-den for vand og miljø.

DHI har bidraget til byggeriet af både Storebælt, Øresund og senest Femern-projektet, hvor virksomheden blandt andet har bidraget til test af havneanlæg og udskibning af tunnelelementer.

DHI står også bag de computerberegninger og målinger til sikring af havmiljøet herun-der det omfattende miljøovervågningsprogram. DHI har over 1.100 medarbejdere i 30 lande.

Kilde; Femern A/S

Den stolte nyuddannede elektrofagtekniker Yahya Aref Abdelhady. Foto: Kenn Thomsen