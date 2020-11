Svar fra transportminister: Det bliver lettere at sætte farten ned

»Det er første gang, ministeriet har haft mulighed for at tage konkret stilling til tolkningen af reglerne, og derfor forventer jeg også, at afgørelsen vil få stor betydning for kommunernes mulighed for at sætte farten ned. Afgørelsen siger meget klart, at kommunerne med de nuværende regler har gode muligheder for at sætte farten ned i bestemte områder, hvor der er skoler og dagtilbud i nærheden, eller hvis de i øvrigt vurderer, at det vil være godt for trafiksikkerheden. Det er noget af det, som kommunerne har ønsket, og jeg er tilfreds med, at reglerne nu bliver præciseret med den her afgørelse,« siger Benny Engelbrecht til MobilityTech.