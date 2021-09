Se billedserie Politimanden Henrik Oryé, der i dag er suspenderet i forbindelse med Tibet-sagen, har udgivet en erindringsbog, hvor han blandt andet beskriver, hvordan det - som her - er at være i gadekrig mod autonome på Nørrebro i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej 69 i København i 2007. Henrik Oryé deltog som delingsfører, og på billedet her befinder han sig i hollændervognen til venstre. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix/Scanpix Denmark

Suspenderet politikommissærs erindringsbog er en adrenalinpumpende tur ind i orkanens øje

Efter mere en 30 års ansættelse hos Københavns Politi udgiver den nu suspenderede Henrik Oryé en erindringsbog, der bør kunne sætte gang i adrenalinproduktionen hos de fleste læsere, når de bliver taget med helt ind i højdramatiske og historiske øjeblikke.

Rudersdal - 20. september 2021 kl. 12:53 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Det skorter ikke på beretninger, som burde kunne få pulsen op hos de fleste adrenalin-junkier i politikommissær Henrik Oryés erindringsbog, »I politiets frontlinje«. Henrik Oryé, der er bosat i Birkerød, har således befundet sig i orkanens øje mere end én gang, når verdenshistoriske begivenheder har udfoldet sig på den københavnske stenbro.

Han var blandt andet aktivt deltagende i rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej 69 på Nørrebro i 2007, ligesom han også var en centralt placeret aktør ved den masseanholdelse på Nørrebro, hvor demonstranter til COP-15 klimamødet i København blev anholdt og sat i futtog på den kolde asfalt.

Siden 2018 har Henrik Oryé været suspenderet fra politiet på grund af sin rolle i Tibet-sagen, som endnu ikke er afgjort, og den tid har han altså blandt andet brugt på at skrive sin erindringsbog. En erindringsbog, hvor han blandt andet også skyder efter politiets ledelse, som han mener placerede en skydeskive på hans bryst og ofrede ham, fordi de ikke selv vil stå ved deres ansvar.

Flagene, der måske har kostet Henrik Oryé sin karriere i politiet. I hvert fald er de omdrejningspunktet i den Tibet-sag, hvor han er tiltalt for at have afgivet falsk vidneforklaring om håndteringen af den kinesiske præsident, Hu Jintaos, statsbesøg i 2012. Foto fra bogen: Ritzau/Scanpix

- Når jeg kigger tilbage på mit arbejdsliv, føler jeg mig faktisk både stolt og privilegeret over, hvad jeg har oplevet, siger Henrik Oryé.

Det er ikke at tage munden for fuld at påstå, at Henrik Oryé har stået midt i orkanens øje på den københavnske stenbro under begivenheder, der har skrevet sig ind i danmarkshistorien hvis ikke verdenshistorien.

- Når jeg ser tilbage på det hele, så synes jeg jo også selv, at det har været fantastisk at være en del af sådan nogle store historiske begivenheder. Det har været vildt hele vejen, og det har været en kæmpe vild rejse, hvor jeg er blevet underholdt, udfordret og uddannet, siger Henrik Oryé.

Blandt de begivenheder, som Henrik Oryé har oplevet, og som han beskriver i bogen, kan nævnes rydningen af Ungdomshuset på Nørrebro i 2007, terrorangrebet på Krudttønden på Østerbro i 2015 og rydningen i 1990 af bygningen Sorte Hest på Vesterbro, som bz'ere havde besat siden 1986.

Under rydningen af Sorte Hest deltog Henrik Oryé som »ganske ung, lige kommet igennem politiuddannelsen«, som han beskriver det i bogen. Her havde de blandt andet øvet sig »sindssygt meget« i at bruge deres 1-kilos-pulverslukker, hvilket Henrik Oryé beskriver således:

»Vi kaldte det brandbekæmpelse på kolleger, og det var noget mere barbarisk, end navnet afslørede: Bz'erne havde for vane at kaste molotovcocktails mod politiet, i grelle tilfælde hele glasflasker af benzin, som ikke var antændt. Når glasflaskerne var smadret og politifolkene og gaden var søbet til i benzin, fulgte molotovcocktailene, der tændte hele molevitten med en eksplosionsagtig hast, så alt brændte, tøj, støvler, gade og så videre«.

Landbetjent på stenbroen Der er umiddelbart lang vej fra ovenstående beskrivelse af det, der blandt andet endte med at blive en del af Henrik Oryés arbejdsliv i forhold til, at han tidligt i bogen skriver, at det var hans »drøm at blive landbetjent i Køge«.

Men for Henrik Oryé er der ikke nødvendigvis tale om den store forskel, idet der ifølge ham er tale om »et håndværk«.

»I politiets frontlinje« udkom onsdag den 15. september på forlaget Lindhardt og Ringhof. Bogen fortæller vidt og bredt om Henrik Oryés mere end 30 år i politiet, hvor de dramatiske begivenheder står i kø. Bogen handler - med Henrik Oryés egne ord fra forordet - om et helt liv ved Københavns Politi. Oplevet og skrevet af en mand, som egentlig drømte om at blive landbetjent i Køge. Der kan synes langt til livet som betjent på stenbroen med gadekampe mod bz'ere, autonome og hooligans, men ifølge Henrik Oryé handler det hele om at kunne sit håndværk. Foto: Allan Nørregaard

- Jeg blev lokalpoliti-leder i København, og der blev jeg landbetjent på stenbroen. Og der mødte jeg den nærhed og fik den oplevelse, at det faktisk betyder noget for folk med den nærhed, fordi man færdes der dagligt, siger Henrik Oryé.

For Henrik Oryé har det været en »vild« oplevelse at skrive bogen og dermed genbesøge nogle af de mange dramatiske oplevelser, som han i sit arbejdsliv har været udsat for.

- Det var ret vildt at skrive, for der var da nogle oplevelser, hvor man blev helt fyldt med adrenalin som stod man der igen, mens andre episoder har gjort, at man bliver sørgmodig over oplevelser, som man tvinger sig selv til at huske tilbage på, siger Henrik Oryé.

Han nævner et alvorligt færdselsuheld, som han var ude til efter fire måneders tjeneste. En vintermorgen, hvor en taxa med en passager - en forretningsmand - var kørt galt på Sjællands broen:

Henrik Oryé beskriver i sin erindringsbog, hvordan han føler, at han i Tibet-sagen er blevet ofret af sin ledelse. Foto: Thomas Howalt Andersen

»Chaufføren var kommet slemt til skade. Han havde fået flået maven op af rattet, og tarmene var kommet ud, men han havde ikke mistet bevidstheden helt. På bagsædet sad kunden fastklemt, det var tydeligt, at han skulle skæres fri. Vi vurderede, at hans overlevelseschancer var ringe«.

Da chaufføren og kunden er blevet hentet med ambulance, skal Henrik Oryé og hans kollega »sikre de effekter, der var i bilen«.

»I bagagerummet lå nogle fine gaveæsker til forretningsmandens kone og hans to børn. Der var en voldsom kontrast mellem den blodige, forvredne kabine og så de fine papæsker bagi, som vi forsigtigt løftede over i patruljevognen«. Inden Henrik Oryé gik hjem den morgen, fik han besked om, at »forretningsmanden var død af sine kvæstelser«.

Skingrende sindssygt Henrik Oryé fortæller, at noget af det, der har motiveret ham allermest ved arbejdet i politiet, har været det ledelsesmæssige aspekt.

- Ledelsesdelen har altid interesseret mig, for hvordan i alverden får man politifolk til at gå frem imod flyvende brosten. Det er jo skingrende sindssygt, dybest set. Hvorfor gør de det?, spørger Henrik Oryé retorisk.

Henrik Oryé, der bor i Birkerød, har været i politiet i mere end 30 år. Han er i øjeblikket suspenderet i forbindelse med den såkaldte Tibet-sag, hvor han kom med ordren »Tag flaget fra dem«, som henviste til, at demonstranter skulle have frataget deres Tibet-flag. I sin erindringsbog, »I politiets frontlinje«, tager Henrik Oryé læseren med helt ind i orkanens øje i historiske begivenheder såsom den nævnte Tibet-sag og rydningen af Ungdomshuset på Nørrebro i 2007. Foto: Allan Nørregaard

I bogen skriver han blandt andet om mødet med bz'erne ved Sorte Hest i 1990:

»Det undrer mig stadig, at vi blev stående der, overmatchet i styrke, for at forsvare en sag vi ikke troede på, med livet og førligheden som indsats.«

I bogen forsøger han dog også at komme med et svar på den undren; et meget stærkt kammeratskab.

»Når jeg tænker efter, var det nok derfor, vi blev stående gang på gang, når det hele gik løs. Ikke for politidirektørens, overborgmesterens, bolighajernes eller statsministerens skyld. Men på grund af vores kolleger og venner, som vi aldrig ville svigte. Heller ikke, når vi var under angreb«.

Henrik Oryé beskriver desuden det ambivalente i, at man som politibetjent ofte står overfor en »fjende«, der i bund og grund kunne være ens venner, og som man ikke nødvendigvis er uenige med. Henrik Oryé beskriver blandt andet, at han egentlig »havde ret meget sympati for bz-bevægelsen«:

»Mange af mine venner kunne sagtens være i flokken på den anden side af gaden«.

Henrik Oryé i civil i hjemmet i Birkerød. I dag arbejder han som specialpædagog på et bosted for unge mennesker med forskellige psykiske problemer. Foto: Allan Nørregaard

Bogen fortsætter slag i slag med beretninger om blandt andet gadekampe mod hooligans og autonome, mens der også er blevet plads til mange af de andre opgaver, der udgør en politibetjents arbejdsliv i København såsom aktioner på Christiania og fortællingen om, hvordan Henrik Oryé som leder af S-togsafdelingen skulle være med til at få antallet af graffitisager nedbragt.

Og så har vi slet ikke engang nævnt historien om dengang, hvor en kåd - og nok temmelig beruset - Henrik Oryé kastede en gasgranat ned i den indre gård på Politigården over en flok af sine kolleger. En beslutning, der ikke nødvendigvis skaffede ham mange nye venner i politiets alarmcentral, som sad på anden sal med åbne vinduer i den varme sommernat.

Vi har heller ikke nævnt historien om, hvordan Henrik Oryé blev kaldt på arbejde, da terrorangrebet mod Krudttønden på Østerbro fandt sted og fandt to af sine kolleger ramt at skud foran synagogen i København eller historien om...men der skal selvfølgelig helst også være noget tilbage at læse for dem, der får fingrene i bogen. Og for dem er der bare tilbage at ønske god læselyst; der er mange flere adrenalinpumpende beretninger fra en københavnsk politibetjents arbejdsliv i vente.

Erindringsbogen »I politiets frontlinje« er udkommet på Lindhardt og Ringhof.

