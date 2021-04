Supersjælden Volvo med i udstilling

- Det er lykkedes at fremtrylle et eksemplar af den meget sjældne Volvo PV 36 »Carioca«, den futuristiske luksus strømlinje-model fra 1935, fra Volvo Muséet i Göteborg. Og takket været en helt enestående velvilje fra ejerne af de øvrige udstillede biler fortsætter særudstillingen fuldtalligt med 29 flotte, klassiske Volvoer helt frem til den 28. marts 2022, fortæller Lone Solberg.

Kort sagt: Der er virkelig kræs for Volvo-kendere og en helt særlig oplevelse for almindeligt bilinteresserede.

- Volvo har i over 60 år været et af de største bilmærker i Danmark - takket være sit velfortjente renommé som det fornuftige og sikre bilvalg. Da der blev råd til bil i slutningen af halvtredserne, havde Familien Danmark typisk først en Folkevogns-boble - og derefter et antal Volvoer op igennem tresserne og halvfjerdserne. Målet for rigtig mange dengang var en Volvo i carporten, et typehus i pipkvarteret - og en dejlig golden retriever: Villa, Volvo og vovhund, lyder det fra Lone Solberg.