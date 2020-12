Succesrig iværksætter vinder også DM-guld

Artin Hodanloo har succes, der vækker opmærksomhed. Han er på første semester af sit studie »International Business and Politics« på CBS. Adgangskravet var det næsthøjeste i Danmark i sommer, hvor det krævede et snit på 11,0 at komme ind.

- Jeg tror, at jeg er god til at prioritere min tid, og så er dansen et frirum for mig, selvom det er på højt niveau. Når jeg danser og bevæger mig meget, så føler jeg faktisk, at jeg får mere energi. Der er ikke tid til at tænke på så meget andet, så i virkeligheden renser jeg hovedet for studier og arbejde, når jeg danser.