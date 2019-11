Succes følges op med ny klub

Se billedserie Uge efter uge mødes en række kvinder i alderen 60 år eller mere i den såkaldte Blixen Klub, der ikke har noget med litteratur eller Karen Blixen at gøre. Derimod handler klubben om foredrag og samvær, udflugt og fællesskab, og nu er endnu en Blixen Klub på vej i Rudersdal. Der er infomøde den 18. november på Kulturcenter Mariehøj.

Rudersdal - 05. november 2019 kl. 04:45 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vil du være med til at starte en ny Blixen Klub, hvor kvinder 60+ mødes om foredrag og samvær, udflugt og fællesskab? Sådan spørger Frivilligcenter Rudersdal, der den 18. november klokken 13.30 holder infomøde på Kulturcenter Mariehøj.

- Konceptet for Blixen Klub er blevet en stor succes i Rudersdal. På bare et år er det lykkedes at etablere en solid klub for kvinder over 60 år, som mødes hver tirsdag, hører foredrag, drikker kaffe og hygger sig. Klubben er blevet så populær, at der er lukket for tilgang og 41 kvinder på venteliste. Men der er ingen grund til at vente, når man selv kan være med til at starte en søster-klub. Derfor holder vi infomøde, siger centerleder på Frivilligcenter Rudersdal, Lisbeth Eckhardt-Hansen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

I Blixen-fællesskabet er der også plads til at tage på udflugter eller sætte nye aktivitet i gang i.

- Klubben har ikke noget med litteratur eller Karen Blixen at gøre, men hendes stærke personlighed har inspireret til klubbens navn. Kerneydelsen i Blixen Klubben er foredrag, hvor spændvidden er stor. Rammerne for mødet og indholdet i arrangementerne står klubmedlemmerne selv for. I år har der eksempelvis været foredrag om H. C. Andersens rejser, hvordan man som 72-årig kan debutere som forfatter og maler, om It-sikkerhed, samtalesalon, sameksistens i grænselandet og olympiske kvinder. Og her til november bliver det til et besøg på Vedbækfundene, fortæller Lisbeth Eckhardt-Hansen.

Alt er baseret på frivillig arbejdskraft, ligesom foredragsholderne kun honoreres med vin og klapsalver. Medlemmer får mødeinvitationer pr. mail, og prisen pr. gang er 20 kroner til kaffe og kage. Inden for klubbens rammer opstår der selvstyrende grupper, der dyrker fælles interesser.

- Blixen Klub og Frivilligcenter Rudersdal vil gerne hjælpe endnu flere til at blive en del af fællesskabet. Konceptet virker, og der er basis for at oprette en ny søster-klub. Hvis du er interesseret i at være med fra begyndelsen, er du velkommen til at deltage på informations- og opstartsmødet for den nye klub, lyder opfordringen fra Lisbeth Eckhardt-Hansen i Frederiksborg Amts Avis.

Hun understreger, at det er en forudsætning, at en håndfuld kvinder vil være villige til at danne en aktiv styregruppe, som hjælpes godt i gang med arbejdet af tirsdagsklubbens erfarne kvinder og Frivilligcentret.

- Mød op og hør om Blixen Klubben også er noget for dig. Tilmelding modtages gerne på sos@stadil.net, lyder det fra centerlederen på Frivilligcenter Rudersdal.

Interesserede kan læse mere om Blixen Klubben på www.blixenklub.dk/rudersdal.