Først og fremmest: Hverken studenterne, studentervognen eller vognmanden på dette billede har - så vidt vides - noget med uheldet at gøre, men fredag aften faldt to mandlige studenter af deres studentervogn i Holte. Det oplyser Nordsjællands Politi, der også kan oplyse, at den ene - en 20-årig - måtte forbi traumecentret på Rigshospitalet, men at han slap med knubs. Arkivfoto

Studenters fald fra kørende vogn skaber heftig debat

To mandlige studenter faldt fredag aften af en studentervogn under kørsel, og uheldet skaber nu heftig debat på Facebook.

Rudersdal - 28. juni 2021 kl. 05:27 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

En 20-årig mandlig student, der fredag omkring klokken 20.15 faldt af en kørende studentervogn, slap med knubs, oplyser Rolf Hoffmann, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Manden måtte en tur på Rigshospitalets traumecenter men slap altså med knubs, da han og en 18-årig mandlig student faldt af studentervognen på Margrethevej i Holte.

- Han har været relativt heldig, siger Rolf Hoffmann, der også tilføjer, at uheldet efterlod »en hel masse chokerede studenter«.

Nordsjællands Politi har videre oplyst, at chaufføren var helt uden skyld i uheldet.

- Alt på vognen og alle forsikringer var i orden. Vi alkoholtestede også chaufføren, som umiddelbart er helt uden skyld i noget som helst, siger Rolf Hoffmann.

På Facebook har uheldet skabt heftig debat.

En skriver, at hun havde en lignende oplevelse, da hun som student kørte studentervogn.

»Her var det vognens træbrædder, der knækkede, da vi drejede ind på en sidegade. Min veninde faldt ud og med hovedet først ned på vejbanen. Jeg selv hang halvt ud over siden men kæmpede mig op. Meget voldsomt og tragisk da hun blev kørt på hospitalet med hul i hovedet og skadet ryg«, skriver Anna-Sofie Maria Glerup Kluge, der videre skriver, at træbrædderne var i så dårlig stand og rådne, at de ikke kunne tåle, at man stod/hang op ad dem.

Fadi Bunni skriver i en kommentar, at han »kan bekræfte, at det var nøjagtig samme problem her (ved fredagens uheld, red.). I et sving knækkede træbrædderne, og to af dem (studenterne, red.) faldt ud, mens en sidste person blev grebet«. Sn.dk erfarer også fra kilder tæt på studenterne, at uheldet skete, fordi noget gik i stykker på vognen.

Nordsjællands Politi kan ikke bekræfte disse oplysninger.

- Vi skal lige have lavet vores undersøgelser færdige, før vi kan sige, hvad der var skyld i uheldet, siger Rolf Hoffmann.

På Facebook skriver John Toft Andersen, at han mener, at der skal laves andre regler for studenterkørslen. Han mener blandt andet, at studenterne ikke må være påvirket af alkohol inden kørsel, at studenterne først må drikke alkohol, når de er færdige med at køre, at de skal have sikkerhedssele på under kørsel, og at de ikke må stå oppe under kørsel.

Jacob Jensen, der ifølge hans facebookprofil går på HTX i Hillerød, er ikke enig med John Toft Andersen.

»Så fordi to har været uheldige, så skal det gå ud over os andre? Altså, hvis du vil have indført alle de regler, kan studentervogne lige så godt fjernes, da alt det sjove alligevel bliver fjernet. Det er ligesom at sige, at fordi to kører galt på motorvejen med 110 km/t, så skal hastigheden på alle motorveje i hele landet ændres til 80 km/t«, skriver Jacob Jensen.

En tredje, Peter Kirkeby, skriver, at det er uhensigtsmæssigt med tilladelse til studenterkørsel - med unge berusede mennesker - i lastbiler, der ikke er bygget til persontransport.

»Den form for transport er det rene galimatias og galskab. Når dette er tilladt, hvad er så hensigten med, at passagerer i en turistbus, skal iføre sig sikkerhedsseler?«, skriver Peter Kirkeby.