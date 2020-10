Bestyrelsen for Lions Park Birkerød og Rudersdal Kommune ligger i bitter strid. Foto: Lars Sandager Ramlow

Artiklen: Striden i Lions set fra to sider

Striden i Lions set fra to sider

Striden mellem Lions Park Birkerøds bestyrelse og Rudersdal Kommune er kompliceret. De to parter har meget forskellige opfattelser af, hvad der er sagens kerne. Vi prøver her kort at opsummere hovedsynspunkterne: