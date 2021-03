Lesia Maria Zuk fra Holte har i mere end 30 år bestredet lederstillinger i store danske designvirksomheder. I dag er hun certificeret master coach i stress, ledelse og teamcoaching. Pressefoto

Stresscoach: "Jeg er bekymret for de unges mentale sundhed"

Efter et år med corona er der unge, hvis trivsel er helt i bund, og de kan have brug for hjælp til at genfinde gejsten, mener en lokal stresscoach

Hvad gør man, hvis ens sabbatår er løbet ud mellem fingrene på en, det er umuligt at få et fritidsjob og man skal se langt efter rejsemuligheder?

Det kan også være, at man er vant til at være den bedste i klassen, men nu har måneder med hjemmeundervisning suget al energi ud af en, mens man deprimeret ser til, at karaktererne rasler ned i takt med at skylden over ikke at leve op til den bedste udgave af sig selv nager.

Der er med sikkerhed også mange unge, der har nydt at være i en social osteklokke, hvor man ikke hele tiden skal være på eller poste billeder fra sit interessante liv. For den gruppe af unge kan det virke uoverskueligt at skulle vende tilbage til hverdagen.

Lesia M. Zuk fra Holte har i mere end 30 år bestredet lederstillinger i store danske designvirksomheder, og altid haft stor glæde af selv at benytte sig af en coach i hendes arbejde som leder.

Da hun for nogle år siden blev ramt af stress og dermed blev tvunget til at tage en pause, fik hun lyst til selv at arbejde med coaching. I dag er hun certificeret Master Coach i stress, ledelse og teamcoaching.

"Det var under min coaching uddannelse, at jeg indså, at jeg skulle have henvendt mig til en stresscoach, da jeg selv blev ramt af stress. Det ville have været en hurtigere vej til rehabilitering og en mere bæredygtig måde at håndtere stress fremadrettet," siger hun.

Det seneste år har hun især beskæftiget sig med coaching af unge ledere. Og det er især ungdommen hun er bekymret for i øjeblikket. For det skærer i hjertet på hende, at så mange unge lige nu sidder hjemme og bliver mere og mere passive. Hun frygter, at denne nedlukning går ud over deres psykiske sundhed.

"Mange unge bliver stressede, fordi de ikke lever op til deres egne forventninger," siger Lesia M. Zuk.

Det kan udløse stress Lesia M. Zuk oplever, at der er forskellige scenarier, der kan udløse stress eller stresslignende reaktioner hos unge.

"Det kan være situationer, hvor gruppepres er involveret, hvor de unge skal sige fra, men har svært ved det. De lægger låg på sig selv og mister sig selv i processen. Det kan også være situationer, hvor de ikke har forventningsafstemt kraverne til de opgaver, der bliver stillet til dem og dermed tror, at de skal præstere mere end de rent faktisk skal - eller kan, fordi alle opgaver skal løses til perfektion," siger Lesia M. Zuk.

Hun nævner også de sociale medier som en årsag til mindreværd.

"På de sociale medier er der en kultur, hvor man let kommer til at sammenligne sig selv med andre, og sidder tilbage med en følelse af, at andre kan alt, jeg kan ikke lige så meget," siger hun.

I den sammenhæng mener hun, at stresscoaching kan bruges til at skabe ro og overblik i mylderet af tanker og en tro på, at de skal nok få det bedre. Det er en mulighed for at se på tingene fra forskellige perspektiver og undersøge alternative måder at håndtere situationen på.

Mavepine og søvnbesvær Men hvis man som forældre er er bekymret for sit barn, hvad er det så for nogle symptomer man skal holde øje med?

Ifølge Lesia M. Zuk kan de både være af fysisk og psykisk karakter. Fra mavepine, hovedpine, træthed, søvnbesvær og hjertebanken til koncentrationsbesvær, tankemylder, aggressiv adfærd, indesluttethed eller koncentrationsbesvær.

Hvis hun skal komme med et godt råd til forældrene, så er det at tage det alvorligt.

"Corona-situationen har været her i et år. Det er længe, de har været under pres," siger Lesia M. Zuk.

Som forældre kan man observere sit barn og eventuelt selv søge råd og vejledning hos en coach til, hvordan man kan håndtere situationen. Coaching kan også være et tilbud til den unge.

"En coach kan fungere som en uafhængig støtte som kan aflaste den unge. Med uafhængig mener jeg, at det er et fortroligt sted at komme, hvor mor og far intet får at vide, uden at de selv har givet deres samtykke," siger Lesia M. Zuk.