En arbejdsnedlæggelse hos renovationsvirksomheden Remondis har betydet, at der i flere sjællandske kommuner ikke er belet afhentet affald siden fredag den 6. november. Arbejdsnedlæggelsen er nu slut, meddeler Remondis. Medarbejderen på billedet har - så vidt vides - ikke noget med arbejdsnedlæggelsen at gøre.

Strejkende skraldemænd arbejder igen

I en kort opdatering informerer Remondis således om, at »vores chauffører og renovationsmedarbejdere er begyndt at genoptage arbejdet«.

Det betyder ifølge opdateringen, at »alle lige nu igen er i færd med at indsamle affald over hele landet og samtidig også er i fuld gang med at indhente det forsømte så hurtigt som muligt«.