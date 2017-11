Strandvejen plaget af indbrud

Klokken 18.30 er en G4S alarm blevet aktiveret i en villa, hvorfra et pengeskab er tømt, og der er fundet flere tomme smykkeæsker i haven. Politiet sendte en hund på sporsøgning, og det lykkedes at finde en af tyvene, som dog kravlede over et tre meter højt hegn, så hunden ikke kunne følge efter. Det lykkedes derfor tyven at slippe bort. Klokken 18.35 er endnu en alarm i en villa på Strandvejen blevet aktiveret. Her er et vindue blevet opbrudt, og der er stjålet smykker og en dametaske.