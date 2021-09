Efter artikelserie om Rudersdal Kommunes problemer på børnehandicapområdet vil et stort flertal af de lokale partier nu forbedre området. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Stort flertal i kommunalbestyrelsen vil forbedre børnehandicapområdet

En uvildig borgerrådgiver, statistik over antallet af klager og et kig på sags-

behandlernes arbejdsbyrde er blandt de forslag til at forbedre børnehandicap-

området, som de fleste partier anerkender har behov for forbedringer.

Rudersdal - 22. september 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen og Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Der er betydelige problemer på børnehandicapområdet, og der skal ske forbedringer, anerkender Rudersdals lokalpolitikere. Det viser en rundspørge blandt kommunalbestyrelsens partier, som Rudersdal Avis har foretaget.

Partierne anerkender den kritik, som forældre og eksperter har rejst i Rudersdal Avis. Socialdemokratiet påpeger dog, at der ganske vist før i tiden var problemer på området, men at de nu stort set er løst.

Af forslag til forbedringer nævner de blandt andet, at der skal føres statistik over antal af klager på området, ansættes en uvildig borgerrådgiver og måske et loft over, hvor mange og hvor komplekse sager den enkelte sagsbehandler skal sidde med.

Radikale Venstre Radikales Jacob Netteberg kalder det "forfærdeligt", at forældre er nødt til at råbe op om problemerne på området.

"I disse sager påvirkes også forældre og søskende. Mennesker kan ikke passe deres arbejde, ægteskaber risikerer at gå i opløsning, og søskende rammes. Det er ikke kun en menneskelig tragedie. Omkostningsmæssigt rammer det også hårdt, for det er borgere, der ikke kan passe deres arbejde."

Mens der er flere omgjorte sager i Rudersdal Kommune end på landsplan, fører kommunen ikke statistik over klager, der ikke ender hos Ankestyrelsen. Det bør man, foreslår både Radikale og Konservative.

"Udvalgsformand Daniel E. Hansen fremlægger det, som om det kræver et vanvittigt registreringsarbejde. Den køber jeg slet ikke. Man kan diskutere, hvor detaljeret det skal være, men i første omgang er det ikke så vigtigt. Med registreringen ved vi, hvad vi taler om. Vi kan ikke løse problemet, før vi kender omfanget," siger Jacob Netteberg.

Konservative Kritikken fra forældre og eksperter gør selvfølgelig indtryk, siger Konservatives spidskandidat Ann Sofie Orth.

"Og der er ingen tvivl om, at vi skal stile efter at give den rette hjælp første gang," siger hun og foreslår, at kommunen får en uvildig borgerrådgiver, hvilket Enhedslisten også foreslår.

"Vi vil meget gerne have en ombudsmand med direkte reference til kommunalbestyrelsen. Kommunen har en borgerrådgiver, men det kalder på en uvildig funktion. Der vil det være logisk at kigge på Folketingets Ombudsmand," siger hun og vil have undersøgt, hvor stor arbejdsbyrden er hos sagsbehandlerne.

"Vi vil have undersøgt, hvilken betydning antallet af sager, sagsbehandlerne sidder med, har. Om de har for mange sager, om sagerne er for komplekse. Det har man kigget på i andre kommuner, og det er vi nødt til at kigge nærmere på. Forældrenes frustrationer går blandt andet på, hvor lang tid der går, før man får svar. Og det handler om kapaciteten," siger hun.

Enhedslisten Hos Enhedslisten bakker man op om dette forslag, fortæller partiets spidskandidat Christoffer Emil Jørgensen.

"Enhedslisten anbefaler et loft på 25-30 sager per sagsbehandler. Vi har jo tidsfrister for, hvornår sagerne skal være færdigbehandlet. Men medarbejderne har ikke noget loft over antallet af sager. Så man sender ikke et signal om, at der skal være kvalitet i afgørelserne. Men at det skal gå hurtigt," siger han.

"Jeg forstår udmærket forældrenes kritik, og de har fået en helt urimelig behandling. Man kan heller ikke bebrejde medarbejderne. Det er et politisk ansvar at sørge for, at de har de rigtige faglige kompetencer, og at der er penge til at give dem de hjælpemidler og den støtte, de har behov for," siger Christoffer Emil Jørgensen.

Fakta Sagen kort

I Rudersdal Avis fortalte fem familier om lange, opslidende og ulige kampe med Rudersdal Kommune for at få den hjælp til deres handicappede børn, som uvildige fagpersoner ellers anbefalede. Med store menneskelige konsekvenser som følger. En ekspert i socialt arbejde med børn vurderede, at kommunen ikke havde handlet korrekt i sagerne, at man svigtede familierne, og at det endte med at blive dyrere for kommunen. Udvalgsformand Daniel E. Hansen (V) forsvarede dog kommunens praksis.



Tal fra Ankestyrelsen viser også, at sager på området i højere grad omgøres end på landsplan. En professor vurderede, at kommunen har store problemer med at administrere loven på området. Problemets omfang er formentlig større pga. mørketal, vurderede eksperten, men Rudersdal Kommune fører ikke statistik over klager. Udvalgsformanden påpegede, at kommunen ikke er forpligtet til at føre statistik.



Forældre til børn med handicap ønskede desuden både mere handling og dialog fra Rudersdal Kommune. Venstre Borgmesterpartiet Venstre anerkender også kritikken fra forældre og eksperter.

"Når flere mennesker har disse oplevelser, kan vi ikke bare sige, at tingene ikke kan gøres bedre. Det er vi helt med på, at de kan. Men når der er noget, der ikke fungerer, er der ikke et hurtigt svar på det. Så vi er nødt til at være nysgerrige på det og tage en samtale med dem, som har disse oplevelser om, hvor det går galt og hvorfor," siger Jens Darket og fortsætter:

"Forvaltningen, som skal hjælpe børnene, tager udgangspunkt i loven. Og nogle gange har man ikke god nok forståelse og et godt nok arbejde med omsorgspersonerne om børnene. Som jeg forstår det, oplever forældrene ikke, at børnene ikke behandles ordentligt. Men at familien som sådan ikke får den hjælp, de mener, de bør have, på rette tidspunkt. Vi skal blive bedre til at kigge på samarbejdet med hele familien, så vi forstår problemstillingerne gennem omsorgspersonerne i stedet for for meget ensidigt fokus på barnet," siger han.

Lokallisten Trine Dybkjær fra Lokallisten peger også på et forbedret samarbejde med forældrene.

"Forældrene kender deres børn bedst og skal derfor tages med på råd og måske endda komme med mulige løsninger. Det kan virke forsimplet og fremmedgørende at blive 'puttet i en kasse' og blive til en proces med mange involverede parter, hvor økonomien spiller en afgørende rolle, og man som forælder er mere optaget af kvaliteten. Har man den tilgang, tror jeg ikke, vi ville have så mange sager, hvor kommunens beslutninger bliver omgjort. For det er tegn på uhensigtsmæssig dialog, manglende samarbejde og evne til at møde barnets og forældrenes behov," siger hun og tilføjer:

"Jeg hører også om forældre, som selv søger ud af kommunen og betaler for at få den rette hjælp i mangel af bedre. Det er en falliterklæring for vores kommunale system og et svigt af hårdt prøvede børn og forældre. Som en af de rigeste kommuner må vi også kunne tage os ordentligt af denne gruppe."

Socialdemokratiet Som det eneste parti ser Socialdemokratiet dog ikke et område i problemer, for de er stort set blevet løst.

"Indtil for et par år siden var der store problemer på området, og der var ikke den fornødne økonomi. Men det er vores opfattelse, at problemerne, som bliver beskrevet, i vid udstrækning er løst," siger Poul Bach og fortsætter:

"Socialdemokratiet mener, at der allerede er sket en forbedring. Dermed ikke sagt, at det ikke kan blive bedre. Men ligesom på alle andre områder i den kommunale forvaltning kan man blive bedre til at kommunikere med og lytte til borgerne. Men borgerne skal også blive bedre til at lytte. Det er jo en gensidighed og dialog," siger han.