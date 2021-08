Se billedserie Birkerød Morgenbord er tilbage. Dog med coronabegrænsninger, så man får sit morgenbrød i en papirspose og bestemt ikke som på dette arkivbillede. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Stor lørdag i vente i Hovedgaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor lørdag i vente i Hovedgaden

Birkerød Hovedgade kommer til at emme af stemning og musik på lørdag - lige fra morgenmaden

Rudersdal - 13. august 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Hvis man ingen planer har på lørdag, så bør man nok overveje at tage til Birkerød.

Lige præcis denne lørdag 15. august bliver der nemlig rigeligt med liv i Birkerød Hovedgade.

"Det bliver en helt fantastisk lørdag i Birkerød. Det bliver den rene Roskilde Festival," griner Rikke Andersen, som både er formand for Birkerød Torvedage og tovholder for aktivitetsudvalget i Birkerød Bymidte.

Hun får derfor også rigeligt at se til på lørdag, hvor Birkerød Hovedgade byder på hele tre store arrangementer.

Og man behøver ikke engang at have spist hjemmefra.

Morgenbordet er tilbage Det traditionsrige Birkerød Morgenbord vender tilbage på lørdag fra klokken 8-10 efter traditionen blev coronaaflyst sidste år.

Det plejer normalt at finde sted på Pengetorvet, men så mange mennesker, som plejer at møde op ved udsigten til gratis morgenbrød, er det endnu ikke muligt at samles.

Derfor bliver morgenbordet til fire morgenborde, og de spisende kan så fordele sig ud på bordene, som kan findes: Foran A. Madsen Guld og Sølv, foran Birkerød Dyrehospital, foran Danbolig og på hjørnet ved Føtex/Stender.

Og så har de arrangørerne, Birkerød Bymidte, tillid til at birkerødderne er så coronaerfarne, at de selv kan finde på at passe på hinanden.

"Vi har delt det ud på fire lokationer og har valgt, at rundstykkerne bliver lagt ned i en papirpose. Frugten bliver coronasikre banananer, og så bliver der en lille juicebrik. Kaffen bliver ikke brygget centralt som vanligt, men hver lokation får sine egne kaffemaskiner. Og så håber vi selvfølgelig ikke, at folk stimler for meget sammen. Vi håber, at folk vil tage ansvar og fordele sig ud på de forskellige lokaliteter," siger Rikke Andersen.

Traditionen tro vil de være Rudersdals lokalpolitikere som må stå tidligt op og smøre rundstykker.

Så skulle man tro, at der var rigeligt fest i hovedgaden, men sandelig om ikke Birkerød Torvedage er tilbage efter en sommerpause.

Torvedagene åbner atypisk op klokken 9 og lukker klokken 13. Og, oplyser formanden for Birkerød Torvedage, Rikke Andersen efter at have taget en ny kasket på. Der er udsolgt af stadeholdere og lagt op til en fortsat festlig lørdag.

Torvedagene får blandt andet besøg af Ung i Rudersdal på lørdag.

Som tredje og sidste arrangement kan det jazzglade publikum - i fald man har coronapas - møde op på Majpladsen klokken 14, hvor MantziusLive arrangerer koncert med jazzorkestret Six City Stompers. Det er som led i Lys & Liv i Rudersdal.

Så vi lovede ikke for meget. Der bliver en stor lørdag i Birkerød.