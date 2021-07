Kommunalbestyrelsesmedlem Anika Rée og Daniel Minzari, næstformand i Nærum Grundejerforening. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Stor klimaopgave venter forude

Borgerne er afgørende for, at Rudersdal når sine klimamål. Derfor er det nødvendigt, at kommunen må involvere sig og forsøge at påvirke og hjælpe borgerne til at træffe bæredygtige valg.

Rudersdal - 14. juli 2021 kl. 09:40 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Den globale klimatrussel er også en stor udfordring her i Rudersdal. Der venter en meget stor opgave forude, hvis kommunen skal, som den har forpligtet sig til, blive klimaneutral pr. 2050 og ikke mindst at nå et ambitiøs målt om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent inden 2030.

Og for at indfri de mål må borgerne gå forrest.

"Det er et globalt problem, som vi skal løse lokalt. Kommunalbestyrelsen skal tage en ny opgave på sig, og det håber jeg også, at grundejerforeningerne og borgerne vil, for ellers kommer vi ikke i mål. Vi har fået lavet et drivhusgasregnskab nu for kommunen, som viser, at 3,3 procent af CO2-udledningen kommer fra de kommunale bygninger, og resten kommer jo så fra borgerne. Det her er altså ikke noget, vi kan løse uden at borgerne involverer sig," siger kommunalbestyrelsesmedlem Anika Rée (V).

Derfor må kommunen eller kommunalbestyrelsen i langt højere grad end hidtil, mener hun, indgå i et samarbejde med borgerne. Dels for at påvirke borgerne til at tage de nødvendige grønne beslutninger - og dels ved at gøre det nemmere for borgene at træffe dem.

Lokale fællesskaber Anika Rée har for eksempel taget kontakt til Nærum Grundejerforening, hvor hun selv er medlem, fordi netop grundejerforeningerne kan blive en vigtig aktør i forhold til at skabe grønne lokale fællesskaber og initiativer, mener hun.

"Det som grundejerforeningerne kan er, at de er lokale, og netop udgør lokale fællesskab. Jeg håber, at grundejerforeningerne vil være med til at løfte den opgave, vi har. Og det er både ved sådan noget som deleordninger af haveredskaber, hvor man kan se, at kommunen kan spille en rolle som facilitator, men også i forhold til valg af varmekilder," siger Anika Rée.

I Nærum Grundejerforening har man for eksempel og helt konkret allerede forsøgt at få en deleordning for haveredskaber op at stå, fortæller næstformand i foreningen, Daniel Minzari.

"Da jeg startede i Nærum Grundejerforening i sin tid, var jeg forholdsvis ny husejer, og jeg havde lige investeret i noget haveudstyr og jeg tænkte: Hvor er det dog tosset, at der står en trailer lige der i min indkørsel, som jeg kun bruger meget sjældent. Og alle naboerne har også hver deres trailer, som bare står der. Jeg har også købt en kompostkværn, fordi vi havde meget hæk, og den bruger jeg måske én gang om året. Og der ville jo ikke gå noget af mig over, at mine naboer fik glæde af det," siger han.

Han fik en deleordning op at stå, men den blev, trods de gode hensigter, aldrig til en succes. Der var flere problemer. For det første med at udbrede kendskabet til ordningen, som kun blev til en "lidt forkølet liste" på grundejerforeningens hjemmeside, og for det andet med at finde ud af, hvem der eventuelt havde ansvaret, hvis noget gik i stykker. Med mere.

"Det er svært som grundejerforening baseret på frivillige kræfter at gå ud og lave hele det forarbejde. Så hvis man, netop i samspil med kommunen, kunne lave nogle platforme, der kunne facilitere sådan en deleordning, så tror jeg bestemt, at interessen er der," siger Daniel Minzari.

Bæredygtig interesse Han er af den klare opfattelse, at borgerne/grundejerne gerne vil være med til at løfte den store opgave, der venter.

"En af de ting, som vi ser i grundejerforeningen er, at der er en stor interesse for at bidrage til bæredygtige initiiativer. Så vi kan kun sige, at det umiddelbart er noget, som vi gerne vil tale med om, og vi vil gerne hjælpe til, hvor vi kan," siger Daniel Minzari.

Det glæder Anika Rée, som mener, at kommunen bør spille en aktiv rolle for at få borgerne til at bidrage til bæredygtige løsninger.

"Jeg er jo liberal, så det er en svær balancegang, men jeg synes dagsordenen er så vigtig, at vi ikke kan lade være med at gøre det. Vi bliver faktisk nødt til det," siger hun.

"Det drejer sig om borgernes beslutninger. Det er jo også nogle private beslutninger, der skal tages med hensyn til valg af varmekilder for eksempel. Og så der det er jo en diskussion om, hvor meget vi kommunen skal involvere os, og hvor mange ressourcer, vi skal lægge i det. Jeg mener, at det er en dagsorden, der er så vigtig, at vi bliver nødt til at spille en rolle i at påvirke borgerne til at træffe de rigtige valg," siger Anika Rée.

Præcis hvordan og hvilken rolle kommunen skal spille, vil hun endnu ikke konkretisere. For det skal også ske i dialog med borgerne.

Men det kunne være en højere grad af rådgivning, vidensdeling og ved at kommunen for eksempel hjælper med at facilitere, at medlemmerne i en grundejerforening kan komme i gang med en at dele haveredskaber, så de ikke alle sammen behøver at købe deres egen kompostkværn.