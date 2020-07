Se billedserie Virksomheden Chr. Hansen har netop forpligtet sig til at gøre deres til at holde den globale temperaturstigning på under 1,5 grader, og Annemarie Meisling, der er bæredygtighedschef i virksomheden, siger, at det er helt naturligt for Chr. Hansen at arbejde med klima og bæredygtighed.Foto: Chr. Hansen

Stor dansk virksomhed vil holde global temperaturstigning under 1,5 grader

Rudersdal - 03. juli 2020

Virksomheden Chr. Hansen, der i år blev kåret til verdens næstmest bæredygtige virksomhed, har netop tilsluttet sig en aftale under FN, hvor virksomheder forpligter sig til at gøre en indsats for at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

Chr. Hansens administrerende direktør, Mauricio Graber, har netop underskrevet aftalen, som er virksomhedernes pendant til FN's Parisaftale, som 195 lande har tilsluttet sig. Parisaftalen er en juridisk bindende klimaaftale, hvor lande forpligter sig på at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

- Vi kan ikke som sådan skrive under på Parisaftalen, fordi vi ikke er et land, så det her er virksomhedernes måde at kunne arbejde frem mod det samme resultat, forklarer Annemarie Meisling, der er bæredygtighedschef i Chr. Hansen, som har hovedsæde i DTU Science Park i Rudersdal.

- De fleste forskere er jo efterhånden enige om, at vi skal gøre noget ved klimaforandringerne nu, hvis vi skal have en indflydelse, og i det arbejde er det vigtigt, at den globale opvarmning ikke stiger med mere end 1,5 grader, lyder det fra Annemarie Meisling.

Indtil videre er det stadig kun under 900 virksomheder, der på globalt plan har underskrevet dokumentet, som bærer det knap så mundrette navn »Business Ambition for 1.5°C«.

Ligesom Parisaftalen er »Business Ambition for 1.5°C« et FN-initiativ, og når virksomhederne underskriver dokumentet, tilslutter de sig en række videnskabeligt baserede mål for at medvirke til at holde temperaturstigningen under 1,5 grader.

Der er ifølge bæredygtighedschef Annemarie Meisling tale om en måde at omregne virksomhedernes CO²-udslip på, så man kan vurdere betydningen for den globale temperaturstigning.

Tallene bliver verificeret af eksterne forskere, som kan validere, at virksomhederne lever op til deres ambitioner.

- I Chr. Hansen er vi nu gået i gang med at lave analyser af hele vores forretning på verdensplan for at finde ud af, hvor vi kan nedbringe vores CO²-udslip, siger Annemarie Meisling.

Alt i alt lyder det jo som en temmelig omfattende proces. Og det er det ifølge Annemarie Meisling også. Men ikke desto mindre er det en proces, som Chr. Hansen gerne deltager i.

- Det er helt sikkert et omfattende arbejde, som kræver en del ressourcer, men bæredygtighed er en vigtig del af Chr. Hansens kultur og historie, og vi har som virksomhed også et klart miljømæssigt ansvar. Vi står overfor en potentiel klimakrise, og den skal vi som virksomhed selvfølgelig også være med til at løse, og vi har både et ansvar overfor vores medarbejdere og overfor vores planet, siger Annemarie Meisling.

Chr. Hansen har allerede skiftet til grøn elektricitet, så 100 procent af strømmen til virksomhedens drift i Danmark kommer fra vedvarende kilder. På verdensplan svarer det til, at cirka 40 procent af Chr. Hansens strøm kommer fra vedvarende kilder.

Og nu begynder man ifølge Annemarie Meisling også at se på, hvordan man kan få udbredt den vedvarende energi til virksomhedens produktion i udlandet.

Ifølge Annemarie Meisling er det Chr. Hansens erfaring, at de fleste investorer efterhånden også har fokus på miljø og bæredygtighed.

- Det er vores klare erfaring at investorerne er utrolig fokuseret på klimaet og på bæredygtighed, så vores investorer opfordrer os til at tænke klima og bæredygtighed ind i vores produktion, siger Annemarie Meisling.