Støtte hjælper garde til at gøre en festlig forskel for tilhørerne

I lørdags holdt Vedbæk Garden sin årlige parade på Kulturcenter Mariehøj

Rudersdal - 05. oktober 2021 kl. 04:57

Tusinde tak for støtten...

Sådan lød hovedbudskabet, da Vedbæk Garden her i weekenden holdt sin 63. årsparade på Kulturcenter Mariehøj.

- Tak til alle jer der har kæmpet for, at vi kunne komme tilbage - tak til Rudersdal kommune for støtten igennem hele corona-krisen, og endnu engang tak til alle vores sponsorer. Og en særlig tak til Jørgen Glidov Fonden - uden lokal støtte havde vi ikke instrumenter til alle vores nye medlemmer, lød det uddybende fra formand for Vedbæk Garden, Christine Mohr.

Jørgen Glidov Fonden har gjort det muligt, at Vedbæk Garden er kommet styrket ud af corona nedlukningen.

- Instrumenter og tambourstave er dyre - og Jørgen Glidov Fonden har indkøbt instrumenter så vi har kunne undervise alle vores nye medlemmer - og det er vi dybt taknemmelige for, forklarer Christine Mohr til Frederiksborg Amts Avis.

Borgmester Jens Ive indledte Vedbæk Gardens årlige koncert med at takke Garden for indsatsen for kommunen det sidste halvandet år ved blandt andet at spille for beboerne på flere af kommunens ældrecentre og rundt om til arrangementer som Vedbæk Havnedag og Birkerød Kulturnat.

Tak til familierne Også frivilligheden fik ord med på vejen fra både borgmester og formand:

- Uden alle jer familier derude som har lagt hundredvis af timer for at støtte op om Garden igennem årene og i særdeleshed her under corona ville det ikke være en styrket garde, der går ud af denne pandemi - det er fantastisk og det skal I have stor tak for, understregede Christine Mohr i lørdags.

Kommunen har spillet en væsentlig faktor for Vedbæk Garden succes i perioden bland andet ved at tilbyde mulighed for træning udendørs på kommunens arealer og sætte et telt op udenfor Kulturcenter Mariehøj så det var muligt at fortsætte træningen - dog under andre præmisser end sædvanligt.

- Årsparaden vendte i år tilbage til sin oprindelige traditionelle form efter sidste års lidt amputerede parade. Medlemmernes familier og venner kunne igen nyde musikken og se, hvordan det er lykkedes under de svære omstændigheder at bevare et solidt fællesskab blandt Gardens medlemmer, påpeger formanden for Vedbæk Garden.

Nye medlemmer Vedbæk Garden har efter sommerferien optaget syv nye medlemmer, som sammen med deres familier fik en særlig velkomst ved deres første arrangement i lørdags.

Og det var ikke kun de nye medlemmer, der mødte op. Også mange tidligere medlemmer var mødt frem og underholdt tilmed publikum sidst på aftenen med en lille koncert fuld af god energi og liv, fortæller Christine Mohr med stor glæde.

Vedbæk Garden består i dag af cirka 50 piger - og trods corona er medlemstallet øget henover de sidste to år.

Læs mere om vedbækgarden på www.vedbaekgarden.dk

