"Jesper Just har skabt en biotop eller et univers, som på en eller anden måde skildrer både supermennesket og superplanten," siger kurator Marie Oxholm Ziegler. Stillbillede fra videoværk, Jesper Just (2021).

Stjernebesøg på Gl. Holtegaard - Velkommen til et tech-poetisk væksthus

Det er en af dansk kunsts største internationale stjerner, der indtager Gl. Holtegaard med en cocktail af biologi, teknologi og kunst. Jesper Justs totalinstallation Seminarium kan ses fra 23. april til 4. juni

Som regel bliver pressen inviteret til at se udstillingerne, inden de præsenteres for publikum. Det har ikke kunnet lade sig gøre denne gang, for den kommende udstilling, Seminarium, er ifølge kurator Marie Oxholm Ziegler så stor at opsætte, at man lige til det sidste har travlt med at etablere totalinstallationen.

Men over telefonen forklarer hun, at Gl. Holtegaards rum bliver mørklagte. At der løber ledninger og rør med vækster igennem lokalerne. Og at led-pærer og fluoriserende lys fra videoer vil oplyse lokalerne.

Så der er uden tvivl noget at se frem til, når Gl. Holtegaard, den 23. april slår dørene op for totalinstallaton Seminarium.

"Gl. Holtegaards bliver forvandlet til et tech-poetisk væksthus for plante- og menneskekroppe, hvor biologi og teknologi smelter sammen og fremstår næsten som en fælles organisme," siger Marie Oxholm Ziegler.

Det er en af dansk kunsts største internationale stjerner, Jesper Just (f. 1974), der har skabt udstillingen specifikt til Gl. Holtegaard.

"Jesper Just er en af vores allerstørste samtidskunstnere. Lige nu udstiller han på Guggenheim i New York, og det fortæller om den skala, vi er oppe i," siger Marie Oxholm Ziegler.

Det er næsten tre år siden, at Gl. Holtegaard tog kontakt til kunstneren.

"Vi er både glade og stolte over, at Jesper Just havde mulighed for at udstille her," siger hun.

Kontrol over naturen Seminarium kredser om menneskets historiske og stadige trang til at fremdyrke superplanter og superkroppe; til at tage kontrol over naturen og påtvinge den særlige former og egenskaber.

Seminarium breder sig over alle udstillingsrum med syv nyproducerede film, hvor beskueren indgår i et intimt og sensuelt møde med lysende, violette menneskekroppe og en svævende kvinde, der som gennemgående lydspor fremsiger en slags reklame-speak for et produkt, der kan optimere kroppen.

Og foran hver skærm vokser der planter, som får lys fra hans film.

"Han har skabt, hvad jeg vil kalde et scifi-væksthus, der løber gennem hele udstillingen, hvor planter vokser i industrialiserede jordløse væksthuse, hvor væksten styres gennem et kunstigt klima, og hvor væksterne vokser i vand og ikke i jord," forklarer Marie Oxholm Ziegler.

Fakta Seminarium

Hvem: Jesper Just har udstillet bredt i ind- og udland. Er repræsenteret bl.a. på Metropolitan Museum of Art, Guggenheim Museum, MoMA, Tate Modern og Statens Museum for Kunst.

Hvornår: 23. april-4. juli, tir.-søn. kl. 12-17, tor. kl. 12-20. Helligdage kl. 12-17/Kr. himmelfartsdag: 12-20

Hvordan: Besøg mod fremvisning af coronapas. Det er ikke nødvendigt at bestille tid.

Hvor: Gl. Holtegaard, Attemosevej 170.

Se: www.glholtegaard.dk for arrangementer/ændringer mv.

Spiseriet åbnede 21. april. Udstillingen tager afsæt i husets historie, der går tilbage til 1756, hvor Gl. Holtegaard blev tegnet og bygget af kgl. hofbygmester Lauritz de Thurah. Den tilhørende barokhave fremstår stadig som et eksempel på menneskets behov for at gribe ind i naturen og påtvinge den universel symmetri.

"Jesper Just har taget udgangspunkt i det barokke natursyn for at finde inspiration til eget arbejde. Han stiller spørgsmål ved, hvad der er ved at ske mellem mennesket og naturen. Vi er kommet ind i den antropocæane tidsalder, hvor vi mennesker har taget over som en naturkraft, der kan dominere naturen i en sådan kraft, at vi kan udslette den. Hvis naturen bliver kunstig, hvad er der så tilbage, er det spørgsmål som beskueren kan stille sig," siger hun.

På filmskærmene arbejder han med skuespillere, dansere og musikere, der ligner en mellemting mellem mennesker og aliens.

"Med hård teknologi og blød poesi tegner kunstneren et science fiction-agtigt scenarie, hvor natur, teknologi og individ mødes i en sammensmeltning, som Just selv kalder et tech-poetisk billedsprog," siger Marie Oxholm Ziegler.

Kreativt værksted Gl. Holtegaard lancerer i forbindelse med udstillingen et kreativt værksted, hvor både børn og voksne kan lege og eksperimentere med plantevækster og billedmedier med inspiration i udstillingen.

Udstillingen bliver desuden suppleret af et arrangementsprogram, blandt andet i samarbejde med Bloom - festival for natur og videnskab, hvor besøgende i Gl. Holtegaards barokhave kan opleve kunstneren i samtale med blandt andre forskere indenfor naturvidenskaben.

I udstillingsperioden vil der desuden være omvisninger og kunsthallens Art- og Garden walks. Programmet offentliggøres løbende på Gl. Holtegaards hjemmeside.