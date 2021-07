Se billedserie Først arbejdede de med et maritimt navn til kaffebaren i stil med Fyrtårnet eller Kompasset, men Oddvørs kælenavn Oddie passede bare så godt til diner-stilen, at det blev det. Foto: Signe Steffensen

Stilsikker kaffebar på kanten af Øresund

Ved Sydstranden på Vedbæk Havn åbnede den 1. maj en lille kaffebar med navnet Oddie's. Med sit stilsikre udtryk af afslappet surfercharme er den på rekordtid blevet en kæmpe succes og en fotogen darling på de

Iværksættere Bag Vedbæk Sydstrands nye trækplaster står parret Kristjan Jørgensen og Oddvør Johannesen, som begge har aner fra det nordatlantiske - henholdsvis Island og Færøerne.

Kaffebaren er oprindeligt en gammel Københavner-pølsevogn, som nu har fået en makeover af de helt store.

"Vi har selv hentet den i Stubbekøbing. Den har faktisk en del historie i sig, da den har været på valgkamp med TV2 og DR i en del år. Det er lidt sjovt at tænke på," fortæller Kristjan.

Det lå ellers ikke lige i kortene, at han skulle brygge kaffe i en gammel pølsevogn på Vedbæk Havn. I mange år har han nemlig arbejdet som presse- og kommunikationschef i finansbranchen. Han er vant til at arbejde godt 60 timer om ugen. Det gør han på en måde stadig, men det her er noget helt andet.

For Oddvør Johannesen er Vedbæk Havn hendes andet hjem. I perioder har det faktisk været hendes primære. Og glæden ved havet og sejlads har hun givet i arv til sine fire børn. Siden hun var ung, har hun været en fast del af sejl- og surfermiljøet i Vedbæk.

Oddie sidder i Vedbæk Sejlklubs bestyrelse og har gjort det i en del år efterhånden og derudover arbejdet frivilligt som ungdomsleder, hvor hun bl.a. har været med til at banke ungdomsafdelingen i Vedbæk sejlklub op igen efter en treårig ombygning, hvor Vedbæk Sejlklub mistede en del af deres medlemmer.

Kristjan er derimod ny i havnesammenhæng. Faktisk har han altid tænkt det som et lukket miljø, hvor man ikke rigtig havde noget at gøre, hvis man ikke sejlede. Men så mødte han Oddvør, der insisterer på, at havnen netop er for alle, og Kristjan ligner da også en mand, der er faldet godt til i omgivelserne, og så lægger han ifølge Oddvør masser af energi og disciplin i at tilegne sig alle de sejlerfærdigheder hun er vokset op med.

I dag er parret indehaver af firmaet WaterSights, som Oddvør startede tilbage i 2019/20. Ved siden af at drive Oddie's arrangerer de også bådture til Hven, sejlture op og ned ad Øresundskysten og udlejning af og undervisning i stand up-paddle - også kaldet SUP.

En god ide I al den tid Oddvør har haft sin gang i Vedbæk Sejlklub, så har der nærmest dagligt været nogen, der stak hovedet ind for at spørge, om de ikke kunne købe en kop kaffe, så hun havde en god ide om, at interessen for en kaffebar var der.

"Vi kunne se, at der var brug for noget, der kunne binde stranden og havnen sammen. Så i vinter fik vi præsenteret vores koncept, for havnens bestyrelse," fortæller Oddvør.

Bestyrelsen var heldigvis positivt stemt overfor projektet.

"Jeg er så taknemmelig for, at de sagde ja og var indstillede på at prøve noget nyt, for der har længe været meget stille i denne den del af Vedbæk Havn," siger Oddvør.

Ombygningen og indretningen af pølsevognen er sket i samarbejde med en lokal elektriker og en lokal designer, og stilen er stærkt inspireret af amerikansk diner og californisk surferkultur.

Men til forskel fra en klassisk diner, der er kendt for at have en lidt halvdårlig indkogt filterkaffe, så har de valgt at gå i den helt anden grøft og brugt plads på en professionel espressomaskine, så man faktisk kan få en virkelig god kop kaffe. Derudover er der kolde drikke, is og snacks, og så har de indgået et samarbejde med den lokale bager om at levere sandwich og kager, og i weekenden kan man bestille morgenbrød.

Masser af aktiviteter Sydstranden er kendt som aktivitetsstranden i Vedbæk Havn. Det er her, at alle vandsportsaktiviteterne holder til, og her der bliver spillet beachvolley. Men siden Oddie's er åbnet, er klientellet blevet bredere, og nu er det både unge og gamle, der besøger denne del af stranden.

På et lille bord ved siden af kaffevognen står et spil skak. Oddvør og Kristjan er fascineret af spillet og er noget, de kan gå til og fra som en hyggelig adspredelse, når der er et stille øjeblik i kaffevognen.

"Skak gør noget ved folk, og vi modtager jævnligt nogle udfordringer. Spillet giver også en god atmosfære omkring baren, når gæsterne sætter sig, hvorfor vi tænker at starte en lille skakturnering ved Oddie's," fortæller Oddvør.

Skak er allerede blevet så populært, at de nu har planer om at indkøbe flere spil, som strandens og havnens gæster kan låne.

Når Oddvør og Kristjan ikke selv står i vognen, tager William, Oddvørs ældste søn, betjeningen. Det giver parret tid til at få købt varer ind og ordne alt det administrative, som også hører med, når man driver forretning.

Som de sidder der, sunde, smilende og solbrune med bare tæer, så ligner det et sorgløst og lykkeligt liv. Men det er selvsagt også en smule usikkert.

Oddvør, der i mange år har været selvstændig, er vant til store udsving i indtægten, så hun er god til at tage tingene lidt, som de kommer og skrue helt ned for forbruget, når det er nødvendigt, men for Kristjan, der kommer fra et fast vellønnet job, er det her nærmest livsomvæltende.

"Jeg skal lige lære ikke at gå i panik, når vejrudsigten står på regn resten af ugen," siger Kristjan.

For det er endnu ikke nogen guldrandet forretning at have en kaffebar, og det er ikke nogen hemmelighed, at de begge må tage aften og nat til hjælp og arbejde ved siden af for at få det hele til at hænge sammen.

"Jeg er glad, men jeg er også meget træt," siger Oddvør.

Men de mange positive tilkendegivelser, de dagligt får fra havnens og strandens gæster, giver brændstof til projektet, og de har allerede fået forespørgsler fra andre havne langs Øresund, der spørger, om de ikke kan åbne noget tilsvarende der.

"Vi er vildt smigret over interessen for vores projekt - og drømmen er da, at der kommer flere Oddie's langs Øresundskysten med tiden".