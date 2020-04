Stak af med hash i lommen

Betjentene løb efter de unge mennesker, da deres flugt virkede mistænkelig, og de lykkedes at fange to af de unge. De to mænd lugtede af hash og blev sigtet efter lov om euforiserende stoffer, og de blev desuden visiteret. En 18-årig mand havde lige over en gram hash i lommen, og det udløser en bøde, oplyser Christian Kobbernagel, vagtchef ved Nordsjællands Politi. Den anden unge mand, en 16-årig mand, havde intet hash på sig.