Jens Ive (V) sidder solidt på posten som borgmester i Rudersdal, og han sidder også i Venstres magtfulde forretningsudvalg, der har været dybt involveret, både da Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen gik af som formand og næstformand i 2019 og nu igen, hvor Inger Støjberg har trukket sig som næstformand. Foto: Lars Sandager Ramlow

Stærk borgmester om Løkke-exit: Rigtig ærgerligt - men forventeligt

Rudersdals Venstre-borgmester, Jens Ive, er ikke overrasket over, at Lars Løkke Rasmussen har meldt sig ud af Venstre. Det er et tab, men det kunne ikke være meget anderledes, siger Jens Ive.

Rudersdal - 02. januar 2021 kl. 12:28 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Årsskiftet bød på endnu et nytårsbrag, næsten inden alle raket-resterne havde ramt jorden. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen meldte sig 1. januar ud af Venstre for i stedet at blive løsgænger.

Til det siger Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), der også sidder i Venstres magtfulde forretningsudvalg:

- Jeg er rigtig ærgerlig og ked af, at Lars har meldt sig ud af Venstre. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg altid har haft stor respekt for Lars og hans politiske håndværk. Når det er sagt, så har det dog også været klart, at det har været svært for Lars at finde sine egne ben efter det voldsomme formandsskifte, vi havde for 16 måneder siden. Derfor kommer det heller ikke bag på mig, at Lars nu har valgt at melde sig ud.

Jens Ive peger i samme åndedrag på, at det også var Lars Løkke Rasmussen, der selv trak sig som formand tilbage i slutningen af august 2019.

- Det var Lars selv, der drog konklusionen og trak sig som formand. Han gjorde det af hensyn til Venstre. Alternativet dengang havde været et kampvalg mellem ham og tidligere næstformand Kristian Jensen. Det er min vurdering, at Lars ville have vundet kampvalget, men det ville have smadret Venstre fuldstændigt.

Rudersdals borgmester understreger, at han ikke ser Lars Løkke Rasmussens udmeldelse af Venstre som en reaktion på den seneste uro, hvor Inger Støjberg lige er blevet »tvunget« fra posten som næstformand.

- Jeg tror, at det er helt reelt, når Lars siger, at han har brug for et frit og nyt sted at stå. Lars ønsker at komme videre i sit liv og med sine politiske projekter. Det er ikke en ny konflikt i forhold til Venstre.

Frederiksborg Amts Avis beder Jens Ive forholde sig til de fakta, at Venstre i dag står med meget lave meningsmålinger, uden en næstformand og nu også en tidligere formand og statsminister fattigere.

- Jeg synes, at de sidste mange års åbenlyse konflikter i Venstre viser, at en konstellation, hvor næstformanden ses som en - kronprins eller kronprinsesse i partiet - er forkert. Der er en åbenlys, indbygget konflikt i det, når både formand og næstformand prøver at tegne partiet og samtidig skal positionerer sig selv. Det skal vi væk fra. En næstformand skal løfte den organisatoriske opgave i partiet, mens formanden tegner den politiske linje, lyder det fra Jens Ive.

Når nu Lars Løkke Rasmussen har forladt Venstre og Inger Støjberg har trukket sig som næstformand - vil du så sige, at Jakob Ellemann-Jensen står styrket eller svækket tilbage som formand?

- Det er svært at sige. Nogle vil argumentere for det ene, mens andre for noget andet. Jeg vil sige, at det åbner for nye muligheder. Lars har ikke været politisk aktiv i et stykke tid, og han har haft det svært. At han nu melder sig ud, tror jeg ikke gør den store forskel. Med hensyn til Inger, så håber jeg, at hun bliver i partiet.

Jens Ive holder en kort pause, inden han fortsætter:

- Jeg tror sådan set, at alle i Venstre gerne havde set, at tingene var sket på en anden måde, men jeg må bare sige, at der var ikke andre muligheder, da tingene skete, som de skete. Der har været arbejdet hårdt i kulisserne for andre og mere fredelige løsninger - både i forhold til Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen. Det har bare ikke været muligt. Formandskabet mellem Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen havde slidt sig selv i stykker, og det samme var i gang med at ske mellem Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg. Det skal vi have taget et opgør med. Vi skal have en ny næstformand, hvor vedkommende i brede kredse er ukendt som værende næstformand i Venstre på linje med de fleste andre partier. Næstformanden skal arbejde organisatorisk og udbrede den politiske linje til baglandet. Så kan formanden koncentrere sig om at tegne partiets politik og sikre Venstre fremgang igen. Det er det, vi ser frem mod nu.